VCI xác định hướng phát triển mới, lấy chất lượng đào tạo và người học làm trọng tâm

Ngày 3/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (VCI) tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (3/11/2011-3/11/2026), tổng kết năm học 2025-2026 và khai giảng năm học 2026-2027. Sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Nhà trường, ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động đào tạo và xác định định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý tại buổi lễ là Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam vinh dự đón nhận Cờ thi đua của thành phố Hà Nội. Phần thưởng ghi nhận những kết quả Nhà trường đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời là động lực để tập thể cán bộ, giảng viên tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và thị trường lao động.

Nhìn lại chặng đường 15 năm, từ những ngày đầu thành lập với quy mô còn khiêm tốn, VCI từng bước mở rộng mạng lưới cơ sở đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề và tạo thêm cơ hội học tập, lựa chọn nghề nghiệp cho người học.

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam vinh dự nhận Cờ thi đua của TP Hà Nội.

Đến nay, Nhà trường đang triển khai đào tạo 55 ngành trình độ cao đẳng và 43 ngành trình độ trung cấp. Cùng với việc mở rộng quy mô, VCI chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng gắn kiến thức với thực hành, tăng cường trải nghiệm nghề nghiệp, giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Tại chương trình, VS.GS danh dự, TS. Lê Đại Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã chia sẻ về hành trình 15 năm xây dựng và trưởng thành của VCI. Ông gửi lời cảm ơn tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên cùng các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác đã đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của Nhà trường.

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam trao tặng 152 máy tính xách tay cho các tân sinh viên khóa 11 nhập học sớm nhất. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người học có thêm phương tiện phục vụ học tập, tiếp cận công nghệ và chủ động tích lũy kiến thức, kỹ năng trong quá trình học tập tại trường.

Đại diện Nhà trường trao tặng máy tính xách tay cho tân sinh viên khóa 11 nhập học sớm nhất, hỗ trợ các em trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, Nhà trường tuyên dương, khen thưởng 22 sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc và 137 sinh viên đạt kết quả học tập giỏi trong năm học 2025-2026. Việc ghi nhận, biểu dương những sinh viên có thành tích tốt không chỉ khuyến khích tinh thần học tập, rèn luyện mà còn góp phần lan tỏa động lực phấn đấu trong toàn trường.

Thông qua các hoạt động trao tặng và khen thưởng, VCI tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với người học, đồng thời ghi nhận nỗ lực của sinh viên và sự đồng hành của đội ngũ giảng viên trong quá trình đào tạo.

Bước vào năm học 2026-2027, trên nền tảng 15 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam hướng tới tiếp tục đổi mới hoạt động đào tạo, gắn chương trình học với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.