Thị trường mở cửa phiên sáng nay và nhanh chóng tăng lên vùng 1.650 điểm và đạt đỉnh cao nhất buổi sáng tại vùng trên 1.660 điểm vào khoảng 10h15. Sau khi chạm đỉnh này, chỉ số chịu áp lực chốt lời và hạ nhiệt dần, lùi về 1.646 điểm vào cuối phiên sáng.

Bước sang phiên chiều, VN-Index bật tăng trở lại từ vùng 1.645 điểm để tiến lên kiểm định mốc 1.655 điểm trong nửa đầu phiên. Sau một nhịp rung lắc ngắn giảm về quanh vùng 1.645 điểm vào lúc 14h30, lực cầu cuối phiên đã kéo chỉ số phục hồi mạnh mẽ và đóng cửa tại mức 1.653,9 điểm, ghi nhận mức tăng 24,22 điểm (+1,49%).

Thanh khoản toàn thị trường đạt 11.269,14 tỷ đồng, giảm 29,76% so với phiên liền trước. Các mã có giá trị khớp lệnh cao nhất bao gồm FPT (557,95 tỷ đồng), CII (356,43 tỷ đồng), GMD (322,49 tỷ đồng), SSI (319,2 tỷ đồng).

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận mua ròng gần 607 tỷ đồng trong phiên ngày hôm nay. Các mã bị bán mạnh nhất gồm GMD (149,43 tỷ đồng), NLG (24,08 tỷ đồng), GEX (23,85 tỷ đồng). Ngược lại, khối ngoại bất ngờ mua ròng tại FPT với 181,9 tỷ đồng, theo sau là MBB (79,62 tỷ đồng), BSR (55,5 tỷ đồng), HPG (52,26 tỷ đồng).

Diễn biến VN-Index trong phiên ngày 27/11 (Ảnh: TradingView).

Nhóm tài chính ghi nhận sắc xanh chủ đạo, đóng vai trò nâng đỡ chỉ số chính. Cụ thể, LPB tăng mạnh nhất 4,84%, theo sau là MBB tăng 2,82%, TCB tăng 2,54%, VPB tăng 1,78%, EIB tăng 1,69%, SSB tăng 1,34%. Đặc biệt, KLB tăng trần ấn tượng 6,99%. Ở chiều ngược lại, MSB dẫn đầu thanh khoản nhưng giảm nhẹ 0,3%, cùng với NAB giảm 0,79%.

Nhóm Chứng khoán có sự phân hóa nhẹ khi VND tăng 2,25%, TCX tăng 1,13%, VCK tăng 1,02%, VIX tăng 0,84%, MBS tăng 0,69%. Trong khi đó, VCI giảm 1,36%, CTS giảm 0,92%, còn SSI, HCM và SHS đứng giá.

Nhóm Năng lượng là nhóm ngành dẫn dắt ấn tượng với sắc tím và xanh bao phủ toàn bộ. Tâm điểm là BSR tăng trần 6,87% với 10,28 triệu cổ phiếu được giao dịch, PVD tăng trần 6,7% với KLGD đạt 12,38 triệu, PVS tăng trần 10% lên giá 27.500 đồng/cổ phiếu.Ngoài ra, PVT tăng sát trần 6,7% và PLX tăng 6,16%.

Sắc xanh lan tỏa rộng ở hầu hết các mã trụ và nhóm vốn hóa vừa nhóm Bất động sản. Nổi bật nhất là NVL tăng mạnh 6,1% và TCH tăng 4,08%. Các mã khác duy trì đà tăng tốt gồm IDC tăng 3,24%, VRE tăng 2,82%, DXG tăng 2,46%, VIC tăng 2,17% (235.000 đồng/cổ phiếu), NLG tăng 1,6% và VHM tăng nhẹ 0,17% với KLGD đạt gần 3,6 triệu cổ phiếu.

Nhóm Công nghiệp ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp đầu ngành. Dòng tiền tập trung đi vào các mã như GEE tăng 2,61%, CTD tăng 2,56%, GMD tăng 1,33%, GEX tăng 1,08%, VCG tăng 0,73%, VTP tăng 0,65%. Ở chiều ngược lại, CII giảm 1,56%, còn HVN và DCF giữ nguyên tham chiếu.

Nhóm Nguyên vật liệu cũng chứng kiến giao dịch khởi sắc. Cổ phiếu đầu ngành thép HPG hút dòng tiền mạnh và tăng 1,53% đạt 19.900 đồng/cổ phiếu, cùng với NKG tăng 3,11% và HSG tăng 0,1%. Trái chiều, nhóm khoáng sản và hóa chất điều chỉnh với MSR giảm 2,33% sau phiên tăng trần hôm qua và DGC giảm 0,33%.

Nhóm Công nghệ thông tin với đầu tàu FPT tăng mạnh 2,53%, đạt 44.600 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại cũng ghi nhận mua ròng 4 triệu đơn vị mã này trong phiên hôm nay.

Ở nhóm Tiêu dùng thiết yếu, MSN dẫn dắt thanh khoản với mức tăng 1,32%, bên cạnh BAF tăng 2,01% và HAG tăng 0,36%. Ngược lại, SAB giảm 0,87%, VNM giảm nhẹ 0,38%.

Ở nhóm Tiêu dùng không thiết yếu, nhóm bán lẻ bứt phá mạnh với FRT tăng 5,04%, DGW tăng 2,9%, MWG tăng 2,69%, cùng với VPL tăng 0,96%, trong khi PNJ và HUT đứng giá.

Cổ phiếu khí GAS tăng bứt phá 6,62%, trong khi cổ phiếu điện POW đứng giá, GEG đứng giá và REE giảm 0,77%.