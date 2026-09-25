VCCI xây dựng cơ chế xử lý vướng mắc của doanh nghiệp

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI cho biết, thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thấy quá trình thực thi chính sách tại một số nơi, một số thời điểm vẫn còn những “điểm nghẽn”. Các rào cản pháp lý, sự chồng chéo giữa các quy định hay thủ tục hành chính còn phức tạp có thể làm gia tăng chi phí, thời gian và ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư của doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo VCCI, tại Thông báo số 394/TB-VPCP và Nghị quyết số 216/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ thiết lập những cơ chế hiệu quả để nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư. Từ yêu cầu này, VCCI khởi động Đề án “Lắng nghe để Kiến tạo”, hướng tới chuyển từ tư duy “tháo gỡ khó khăn” sang “kiến tạo phát triển”. Theo đó, thay vì chỉ xử lý các vụ việc đơn lẻ, Đề án tập trung nhận diện những vấn đề có tính hệ thống, góp phần xây dựng môi trường thể chế thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh.

Đề án cũng đặt mục tiêu chuyển từ “đối thoại” sang “hành động”. VCCI cùng Tổ công tác sẽ tiếp nhận, phân tích các phản ánh của doanh nghiệp, chuyển hóa thành đề xuất sửa đổi các quy định phù hợp, đồng thời theo dõi và tổng hợp kết quả xử lý để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh việc tiếp nhận khó khăn, vướng mắc, Đề án mở ra kênh để cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia đóng góp sáng kiến, đề xuất chính sách. Theo VCCI, trí tuệ và kinh nghiệm từ thực tiễn thị trường là nguồn lực quan trọng phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách kinh tế.

Tại chương trình, Tập đoàn TH ký Thỏa thuận hợp tác và trở thành đối tác đồng hành chiến lược của Đề án. Ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH cho rằng, việc tham gia chương trình không chỉ là một thỏa thuận hợp tác mà hướng tới hình thành một cơ chế hành động, trong đó tiếng nói từ thực tiễn doanh nghiệp được lắng nghe có hệ thống, phân tích bằng tri thức chuyên gia và chuyển thành các đề xuất cụ thể.

Theo ông Hải, nguồn lực dành cho Đề án không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn cần huy động tri thức chuyên gia, dữ liệu thực tiễn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị từ khu vực tư nhân. Qua đó, hỗ trợ VCCI xây dựng Tổ công tác thường trực và kết nối mạng lưới chuyên gia trong các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, tài chính, đầu tư, khoa học công nghệ và quản trị.