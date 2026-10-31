VCCI vinh danh 100 doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026

Ngày 31/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố và vinh danh “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026”, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp tiêu biểu có kết quả kinh doanh tích cực, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm với xã hội.

Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 được vinh danh tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng khẳng định, uy tín doanh nghiệp không chỉ được hình thành từ kết quả kinh doanh mà còn từ sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, người lao động và xã hội. Văn hóa kinh doanh phải được thể hiện trong từng quyết định quản trị, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp.

Chương trình năm nay lựa chọn, vinh danh 100 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa phương trên cả nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực của VCCI hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tháng 11/2026, góp phần khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Theo Chủ tịch VCCI, giá trị của một doanh nghiệp không chỉ được đánh giá qua doanh thu, lợi nhuận hay quy mô hoạt động mà còn thể hiện ở việc tuân thủ pháp luật, thực hiện cam kết với khách hàng, đối tác, bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng.

Mỗi sản phẩm có chất lượng, mỗi thương hiệu được thị trường quốc tế tin tưởng và mỗi doanh nghiệp kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm đều góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam.

100 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh năm 2026

Ban tổ chức vinh danh các doanh nghiệp Top 20.

Theo Ban Tổ chức, các hồ sơ được rà soát, đánh giá và chấm điểm độc lập bởi Hội đồng Bình chọn trên cơ sở Quy chế và Bộ tiêu chí của Chương trình, bảo đảm tính khách quan, minh bạch. Nội dung đánh giá tập trung vào kết quả sản xuất, kinh doanh, uy tín doanh nghiệp, việc tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Kết quả, 100 doanh nghiệp tiêu biểu được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026”, chia thành ba nhóm xếp hạng gồm Top 20, Top 30 và Top 50. Trong đó, 20 doanh nghiệp có thứ hạng cao nhất được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch VCCI.

Tiêu biểu là Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21, là một trong những doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thuốc nổ và phụ kiện nổ phục vụ công nghiệp khai thác và xây dựng.

Đặc biệt, công ty cũng là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất pháo hoa phục vụ các dịp lễ hội trên cả nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế, với nhiều thành tích xuất sắc, công ty đã vinh dự hai lần đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.