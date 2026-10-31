VCCI vinh danh 100 doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026

Theo VCCI, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, văn hóa kinh doanh ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bên cạnh doanh thu, lợi nhuận, uy tín của doanh nghiệp còn được xác lập thông qua việc tuân thủ pháp luật, thực hiện cam kết với khách hàng, đối tác, bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu. Ảnh: Viết Chung.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, doanh nhân, doanh nghiệp chính là những hạt nhân tích cực, lực lượng chủ lực, tiên phong trong việc đưa các giá trị văn hóa Việt Nam vào đời sống kinh tế, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng. Một sản phẩm Việt Nam có chất lượng, một thương hiệu Việt Nam được quốc tế tin tưởng, một doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm với người lao động và cộng đồng không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam.

Phát triển văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp không phải là một nhiệm vụ tách rời phát triển kinh tế. Ngược lại, đó là điều kiện để nền kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững và có bản sắc; để sức mạnh kinh tế được bổ sung bằng sức mạnh văn hóa, tạo nên vị thế và uy tín quốc gia. Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và người sử dụng lao động tại Việt Nam, VCCI luôn xác định sứ mệnh của mình là đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh và thúc đẩy một nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập và phát triển bền vững.

Chủ tịch VCCI cho rằng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển không chỉ là giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường hay nâng cao doanh thu, mà còn phải giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng quản trị tốt, gìn giữ chữ tín, nâng cao trách nhiệm với xã hội và hình thành những giá trị có khả năng trường tồn. Đó cũng là cách VCCI góp phần thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Tiếp nối chương trình năm 2025, hoạt động bình chọn, xếp hạng “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026” thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa phương.

Các hồ sơ được Hội đồng Bình chọn rà soát, đánh giá và chấm điểm độc lập trên cơ sở bộ tiêu chí của chương trình. Nội dung đánh giá tập trung vào kết quả sản xuất, kinh doanh, uy tín doanh nghiệp, việc tuân thủ pháp luật, thực hành đạo đức kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Kết quả, 100 doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn và vinh danh, chia thành ba nhóm xếp hạng gồm Top 20, Top 30 và Top 50. Trong đó, 20 doanh nghiệp có thứ hạng cao nhất được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch VCCI.

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ: Việc gìn giữ văn hóa doanh nghiệp đòi hỏi sự gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, sự đồng lòng của tập thể và cách ứng xử có tình nghĩa trong công việc, nhất là những lúc khó khăn.

Theo đó tại công ty, tri thức, kinh nghiệm qua nhiều thế hệ tiếp tục được vận dụng để bảo vệ hang đảo, bảo tồn đàn chim yến. Công ty duy trì lễ hội, hoạt động tri ân tiền nhân, đồng thời xây dựng nếp làm việc đoàn kết, kỷ cương và chăm lo người lao động.

Theo VCCI, việc bình chọn không chỉ nhằm ghi nhận thành tích của các doanh nghiệp mà còn khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp chú trọng hơn đến quản trị minh bạch, kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Đặc biệt, chương trình được tổ chức hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tháng 11/2026, qua đó nhấn mạnh vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong việc đưa các giá trị văn hóa Việt Nam vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Top 30 doanh nghiệp được lựa chọn và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026. Ảnh: Viết Chung.

VCCI cho rằng, văn hóa kinh doanh không chỉ thể hiện qua các quy tắc ứng xử mà cần trở thành nền tảng trong quản trị, quan hệ lao động, xây dựng thương hiệu và hợp tác giữa các doanh nghiệp. Việc giữ chữ tín, bảo đảm chất lượng sản phẩm, thực hiện trách nhiệm với người lao động và cộng đồng cũng là những yếu tố góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thời gian tới, VCCI sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá, nâng cao chất lượng chương trình bình chọn; đồng thời phối hợp với các hiệp hội, địa phương thúc đẩy thực hiện 6 Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Thông qua chương trình, VCCI kỳ vọng các doanh nghiệp được vinh danh tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, lan tỏa những mô hình quản trị hiệu quả, thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, có uy tín và năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế.