VCCI vinh danh 100 doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026

Top 20 Doanh nghiệp được lựa chọn và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026. Ảnh: Viết Chung

Chương trình năm nay tiếp nối hoạt động bình chọn năm 2025, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa phương trên cả nước. Các hồ sơ được Hội đồng Bình chọn rà soát, đánh giá và chấm điểm độc lập theo quy chế, bộ tiêu chí của chương trình, hướng tới bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Theo kết quả công bố, 100 doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn và công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026”, chia thành ba nhóm xếp hạng Top 20, Top 30 và Top 50.

Các tiêu chí bình chọn không chỉ xem xét kết quả sản xuất, kinh doanh mà còn chú trọng uy tín doanh nghiệp, việc tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Qua đó, chương trình ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc kết hợp hiệu quả kinh tế với các chuẩn mực ứng xử có trách nhiệm.

Top 30 doanh nghiệp được lựa chọn và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026. Ảnh: Viết Chung

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, uy tín doanh nghiệp không chỉ được hình thành từ kết quả kinh doanh mà còn từ sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, người lao động và xã hội. Văn hóa kinh doanh cần được thể hiện trong từng quyết định quản trị, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp.

Doanh nhân, doanh nghiệp không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, việc làm và nguồn lực cho phát triển, mà còn góp phần hình thành diện mạo, bản sắc và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc bảo đảm quyền lợi người lao động, giữ chữ tín với khách hàng, đối tác, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng cũng là những yếu tố quan trọng tạo nên sức cạnh tranh và khả năng phát triển lâu dài.

Top 50 doanh nghiệp được lựa chọn và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026. Ảnh: Viết Chung

Việc vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu cũng gửi đi thông điệp về yêu cầu phát triển hài hòa giữa năng lực cạnh tranh và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, giữ gìn chữ tín, kinh doanh liêm chính và xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp sẽ là nền tảng để thương hiệu Việt Nam tạo dựng niềm tin, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế.