VCCI: Thúc đẩy ứng dụng AI, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

VCCI và Tập đoàn Chicilon ra mắt NEX Brain™, nền tảng AI thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới. (Ảnh: Vietnam+)

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định đây là đột phá quan trọng hàng đầu. Đây cũng là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại.

Cùng với đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Nghị quyết đã nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trên môi trường số

Việc triển khai hiệu quả hai Nghị quyết đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp trong việc chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, AI đang mở ra những phương thức tiếp cận mới, giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu, nhận diện xu hướng thị trường, thấu hiểu khách hàng, hoạch định chiến lược và tối ưu hóa các hoạt động truyền thông, marketing.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình ứng dụng AI do hạn chế về nguồn lực tài chính, dữ liệu, nhân sự có chuyên môn và phương pháp triển khai phù hợp. Vì vậy, việc kết nối doanh nghiệp với các giải pháp công nghệ thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu thực tiễn có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp.

Trước những yêu cầu đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng hành cùng Tập đoàn Chicilon đã tổ chức Lễ ra mắt Nền tảng Tăng trưởng Thương hiệu NEX Brain™ vào ngày 9/10. Mục tiêu thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Ông Nguyễn Quang Vinh khẳng định VCCI sẵn sàng tiếp tục đồng hành, kết nối các sáng kiến có giá trị với cộng đồng doanh nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, nhấn mạnh thương hiệu không chỉ gắn với hình ảnh hay hoạt động truyền thông, mà ngày càng trở thành một tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh, uy tín và khả năng tạo ra giá trị bền vững của doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch VCCI, AI đang mở ra những công cụ mới giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả hơn, thấu hiểu thị trường và khách hàng sâu sắc hơn, từ đó nâng cao chất lượng hoạch định chiến lược và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, gắn với năng lực quản trị, mục tiêu phát triển và chiến lược dài hạn của từng doanh nghiệp.

Do đó, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết VCCI xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng của mình là đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

“Trong kỷ nguyên AI, sự đồng hành đó càng đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, các tổ chức đại diện doanh nghiệp, giới chuyên gia, các nhà cung cấp công nghệ và các cơ quan hoạch định chính sách. Chúng ta cần tạo ra một môi trường trong đó doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có khả năng tiếp cận và ứng dụng những thành tựu công nghệ mới với chi phí hợp lý và hiệu quả thiết thực,” ông Vinh nói.

Trung tâm điều hành thông minh

NEX Brain™ được phát triển theo định hướng tích hợp các công cụ và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình xây dựng, triển khai và tối ưu hóa chiến lược phát triển thương hiệu.

Nền tảng có chức năng như một trung tâm điều hành thông minh kết nối toàn bộ hành trình tăng trưởng thương hiệu. Cụ thể, nền tảng hướng tới việc kết nối các khâu từ phân tích thương hiệu và thị trường, chẩn đoán cơ hội tăng trưởng, hoạch định chiến lược, xây dựng phương án truyền thông, tổ chức triển khai đến đo lường và tối ưu hóa hiệu quả. Thông qua việc kết hợp dữ liệu, phương pháp luận phát triển thương hiệu, công nghệ AI và các nguồn lực truyền thông, nền tảng NEX Brain™ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng ra quyết định, sử dụng hiệu quả nguồn lực và cải thiện hiệu quả đầu tư cho hoạt động xây dựng thương hiệu.

Nền tảng NEX Brain™ có chức năng như một trung tâm điều hành thông minh. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đại diện Tập đoàn Chicilon, việc phát triển NEX Brain™ nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái giải pháp của tập đoàn, trên cơ sở kết hợp năng lực ứng dụng công nghệ AI với kinh nghiệm triển khai truyền thông và mạng lưới truyền thông hiện có tại thị trường Việt Nam.

Lãnh đạo VCCI chia sẻ: “Tôi tin rằng trong giai đoạn phát triển mới, năng lực công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và sức mạnh thương hiệu sẽ ngày càng có vai trò quyết định đối với vị thế của doanh nghiệp Việt Nam. Hy vọng rằng NEX Brain™ cũng như các sáng kiến được giới thiệu tại sự kiện sẽ góp thêm một công cụ hữu ích để doanh nghiệp khai thác tốt hơn sức mạnh của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, từ đó nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu mạnh và tạo ra những giá trị bền vững hơn.”

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quang Vinh khẳng định VCCI sẵn sàng tiếp tục đồng hành, kết nối các sáng kiến có giá trị với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh./.