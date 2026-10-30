VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình kết nối giao thương

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình nhấn mạnh, theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bỉm Sơn - Thạch Quảng được xác định là một trong 5 trung tâm động lực và hạt nhân lan tỏa phát triển của tỉnh. Với lợi thế về công nghiệp nặng, chế biến, chế tạo cùng sự phát triển đa dạng của khu vực kinh tế tư nhân, Bỉm Sơn có nhiều tiềm năng để mở rộng liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình kỳ vọng hoạt động này sẽ được duy trì thường xuyên, góp phần thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, khai thác tiềm năng của địa phương và khu vực.

Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình phát biểu khai mạc.

Tại chương trình, các doanh nghiệp đã trao đổi, chia sẻ nhu cầu hợp tác, liên kết đầu tư, sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường, tập trung vào các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, dệt may, thương mại, dịch vụ.

Nhiều ý kiến đề cập đến yêu cầu bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng sản phẩm, khả năng liên kết chuỗi và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm.

Thông qua hoạt động kết nối, VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình và chính quyền địa phương có thêm cơ hội nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, từ đó nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ phù hợp, góp phần đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình cùng các doanh nghiệp, doanh nhân đã tham quan các gian hàng trưng bày, làm việc với Công ty TNHH Huệ Anh và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập trên địa bàn phường Bỉm Sơn.