VCCI kiến nghị không tạm hoãn xuất cảnh tràn lan

Thời gian qua, việc áp dụng biện pháp này đối với các chủ doanh nghiệp nhóm 06 đã nảy sinh nhiều bất cập trên thực tế. Theo VCCI, cơ quan quản lý không nên áp dụng việc tạm hoãn xuất cảnh một cách tràn lan, nhất là với những trường hợp doanh nghiệp có số nợ thuế không lớn hoặc chỉ vi phạm thủ tục thông báo địa chỉ kinh doanh. Việc hạn chế quyền đi lại của công dân cần có căn cứ rõ ràng về nghĩa vụ thuế và hành vi chây ỳ của người nộp thuế.

Cụ thể, VCCI đề xuất chỉ áp dụng biện pháp này khi có quyết định ấn định số nợ thuế cụ thể bằng văn bản vượt một ngưỡng nhất định, với mức tham khảo là trên 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh và trên 1 tỷ đồng đối với doanh nghiệp; đồng thời người nộp thuế đã được tống đạt thông báo hợp lệ nhưng vẫn cố tình chây ỳ.

Bên cạnh vấn đề tạm hoãn xuất cảnh, VCCI cũng chỉ ra vướng mắc khi nhiều doanh nghiệp bị đình trệ thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế do tài khoản thuế vẫn còn số dư.

Thực tế từ phản ánh của các doanh nghiệp và chuyên gia cho thấy, khi làm thủ tục giải thể, nhiều đơn vị chỉ còn nợ hoặc nộp thừa một khoản tiền từ vài nghìn đồng đến vài triệu đồng nhưng vẫn buộc phải xử lý xong mới được đóng mã số thuế.

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Để tháo gỡ bất cập này, VCCI kiến nghị bổ sung cơ chế đặc thù cho phép các doanh nghiệp có khoản thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp nộp thừa từ 10 triệu đồng trở xuống được làm văn bản tự nguyện từ bỏ quyền nhận lại tiền.

Khi đó, cơ quan thuế được phép ghi thu khoản tiền này vào ngân sách, tất toán tài khoản và ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà không cần thực hiện thủ tục hoàn trả.

Đồng thời, cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh cần thiết lập cơ chế liên thông tự động. Ngay khi cơ quan thuế ra thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế, dữ liệu sẽ tự động chuyển sang hệ thống đăng ký kinh doanh để cập nhật trạng thái pháp lý và xóa tên doanh nghiệp, giúp người nộp thuế không phải nộp thêm một bộ hồ sơ riêng biệt.

Ngoài ra, liên quan đến quyền lợi của các cá nhân bị đánh cắp căn cước công dân (CCCD) để lập doanh nghiệp ma, VCCI nhận định việc tạm thời chưa áp dụng hoãn xuất cảnh mới chỉ giải quyết được quyền đi lại trước mắt.

Trên thực tế, thông tin của người bị đánh cắp CCCD vẫn bị treo với tư cách là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp vi phạm trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hậu quả là những công dân này bị ngân hàng từ chối mở tài khoản, từ chối cấp tín dụng, và đặc biệt là bị Cơ quan Đăng ký kinh doanh từ chối cấp phép khi họ muốn thành lập doanh nghiệp mới để làm ăn chân chính.

Từ thực tiễn đó, VCCI đề nghị bổ sung quy định cụ thể vào khoản 6 Điều 4 Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ.

Theo hướng đề xuất này, trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thụ lý của cơ quan công an về phản ánh của cá nhân bị sử dụng trái phép thông tin giấy tờ tùy thân, cơ quan thuế có trách nhiệm ban hành quyết định giải tỏa toàn bộ các biện pháp cưỡng chế thuế liên quan đến cá nhân đó.

Song song với việc giải tỏa cưỡng chế thuế, cơ quan thuế cần phối hợp với Cơ quan Đăng ký kinh doanh tạm đình chỉ ghi nhận thông tin nhân thân của họ đối với tư cách người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp vi phạm trên hệ thống dữ liệu, qua đó khôi phục đầy đủ quyền tự do thành lập, quản lý doanh nghiệp cũng như các quyền dân sự hợp pháp khác của công dân.