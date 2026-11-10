VCCI kiến nghị chì tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế chây ì

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý đối với dự án Nghị quyết của Quốc hội và dự án Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế nhằm thực hiện cam kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu cấp bách về trao đổi thông tin theo yêu cầu.

Khoản 6 Điều 4 Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định: Trường hợp cá nhân bị mạo danh, đánh cắp thông tin Căn cước công dân (CCCD) để lập doanh nghiệp, nếu đã có văn bản đề nghị xử lý và cơ quan công an đã có văn bản tiếp nhận giải quyết, thì cơ quan thuế “tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh”.

Theo VCCI, quy định này thể hiện tính nhân văn sâu sắc, song để bảo đảm tính thực chất và bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp, VCCI kiến nghị bãi bỏ việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh tràn lan đối với người đại diện trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) thuần túy về thủ tục.

(Ảnh minh họa)

Bởi lẽ, thời gian qua, việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp thuộc trạng thái 06 dù số nợ thuế không lớn, hoặc doanh nghiệp chỉ mới vi phạm thủ tục thông báo địa chỉ kinh doanh đã gây bức xúc rất lớn trong cộng đồng kinh doanh, cản trở quyền tự do đi lại và cơ hội tìm kiếm việc làm, phục hồi kinh tế của công dân.

VCCI kiến nghị Nghị quyết của Quốc hội cần quy định rõ: Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi có quyết định ấn định nợ thuế cụ thể bằng văn bản vượt một ngưỡng luật định nhất định (ví dụ: trên 200 triệu đồng đối với cá nhân/hộ kinh doanh và trên 1 tỷ đồng đối với doanh nghiệp, như kiến nghị của VCCI trước đây) và sau khi đã tống đạt thông báo hợp lệ mà người nộp thuế cố tình chây ỳ.

Bên cạnh đó, VCCI đề nghị hoàn thiện cơ chế khôi phục toàn diện quyền tự do kinh doanh cho người bị mạo danh CCCD.

Lý giải về kiến nghị trên, VCCI cho rằng, việc “tạm thời chưa áp dụng hoãn xuất cảnh” mới chỉ xử lý được quyền đi lại tạm thời. Trên thực tế, thông tin của người bị đánh cắp CCCD vẫn bị treo là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp vi phạm trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hậu quả là công dân bị ngân hàng từ chối mở tài khoản, từ chối cấp tín dụng, và đặc biệt là bị Cơ quan Đăng ký kinh doanh từ chối cấp phép khi họ thành lập doanh nghiệp mới để làm ăn chân chính.

Theo đó, VCCI kiến nghị bổ sung quy định cụ thể tại khoản 6 Điều 4 Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ theo hướng: “Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thụ lý của cơ quan công an về phản ánh của cá nhân bị sử dụng trái phép thông tin giấy tờ tùy thân, cơ quan thuế có trách nhiệm ban hành quyết định giải tỏa toàn bộ các biện pháp cưỡng chế thuế liên quan đến cá nhân đó; đồng thời phối hợp với Cơ quan Đăng ký kinh doanh thực hiện tạm đình chỉ ghi nhận thông tin nhân thân của cá nhân đối với tư cách người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu của doanh nghiệp vi phạm trên hệ thống dữ liệu, nhằm khôi phục đầy đủ quyền tự do thành lập, quản lý doanh nghiệp và các quyền dân sự hợp pháp khác của công dân”.