VCCI-ITB tuyển tư vấn chuẩn bị chương trình đào tạo 'lãnh đạo năng lượng và chuyển đổi chiến lược' tại Anh

Chương trình dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2026. Viện cần các chuyên gia thực hiện công việc trong tháng 5 và 6/2026, tập trung vào ba nhóm nội dung chính:

- Nghiên cứu bối cảnh chiến lược, chính sách và đánh giá nhu cầu đào tạo;

- Thiết kế nội dung chương trình, đề xuất phương án lựa chọn đối tác và quản lý chất lượng học thuật;

- Huy động đại biểu, tư vấn khung tổ chức triển khai, hậu cần, quản trị rủi ro và đánh giá hiệu quả.

Đây là hoạt động nằm trong nỗ lực của VCCI-ITB nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và chuyển đổi chiến lược, thông qua hợp tác quốc tế với đối tác tại Anh.

Các ứng viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp về Viện Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, địa chỉ 09 Đào Duy Anh, Kim Liên, Hà Nội.

Liên hệ: Ms. Thái An – Chuyên viên Phòng Dự án và Hợp tác quốc tế, số điện thoại 0973.654.038, email [email protected].

Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất là ngày 14/5/2026.

Chi tiết điều khoản tham chiếu tuyển chuyên gia/nhóm chuyên gia tư vấn như sau:

Tư vấn nghiên cứu bối cảnh chiến lược, chính sách và đánh giá nhu cầu đào tạo;

Tư vấn thiết kế nội dung chương trình, đề xuất phương án lựa chọn đối tác và quản lý chất lượng học thuật;

Tư vấn số huy động đại biểu, tư vấn khung tổ chức triển khai, hậu cần, quản trị rủi ro và đánh giá hiệu quả.