Góp ý Dự thảo Đề án Thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia, tham gia sâu vào chuỗi giá trị đại dương toàn cầu do Bộ Tài chính xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chỉ ra 6 nhóm vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo VCCI, mặc dù Đề án đặt ra những mục tiêu cụ thể về kết nối doanh nghiệp và phát triển nhà cung ứng trong nước, các cơ chế hỗ trợ hiện vẫn chưa thực sự tương xứng với yêu cầu thực tế. Doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực cơ khí hàng hải, đóng tàu, năng lượng ngoài khơi và logistics lạnh, vẫn gặp nhiều rào cản về vốn, công nghệ, chi phí chứng nhận và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

VCCI đề xuất 6 giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi giá trị đại dương toàn cầu.

Cần cơ chế ưu tiên nguồn lực, tránh mục tiêu lớn nhưng thiếu kinh phí

Vấn đề đầu tiên được VCCI nhấn mạnh là bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển nhà cung ứng.

Theo dự thảo, đến năm 2030, Đề án hướng tới kết nối ít nhất 500 doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi; hỗ trợ ít nhất 300 doanh nghiệp tiềm năng trở thành nhà cung ứng và 200 doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, VCCI nhận thấy đang có độ vênh giữa các chỉ tiêu định lượng này với cơ chế nguồn lực thực hiện. Dự thảo chủ yếu dựa vào việc lồng ghép các chương trình hiện hành, chưa hình thành nguồn kinh phí riêng cho các nhiệm vụ phát triển nhà cung ứng.

Nếu tiếp tục giữ nguyên điều kiện, định mức hỗ trợ và cơ chế phân bổ vốn hiện tại mà không có chính sách ưu tiên nguồn lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ khó tiếp cận các chương trình tư vấn cải tiến, thử nghiệm sản phẩm và chứng nhận quốc tế.

Thứ nhất, VCCI kiến nghị bổ sung cơ chế ưu tiên nguồn lực cho các chuỗi giá trị đại dương; phân kỳ những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ giai đoạn 2026-2027. Đồng thời, cần xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực chất, thay vì chỉ tính số lượng doanh nghiệp được kết nối. Các chỉ số cần quan tâm gồm tỷ lệ doanh nghiệp ký được hợp đồng cung ứng sau kết nối, tỷ lệ nội địa hóa và doanh thu cung ứng cho doanh nghiệp đầu chuỗi.

Minh bạch tiêu chí ưu đãi đầu tư, bổ sung công cụ tài chính chuỗi cung ứng

Một kiến nghị khác của VCCI là gắn ưu đãi đầu tư với chuyển giao công nghệ nhưng phải có tiêu chí minh bạch, rõ ràng.

Dự thảo định hướng thu hút các dự án FDI có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Việc thu hút đầu tư cũng gắn với các cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nhân lực, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Thứ hai, VCCI cho rằng cần quy định cụ thể các tiêu chí định lượng cũng như quy trình đánh giá khách quan đối với những cam kết này, tránh phát sinh cách hiểu tùy nghi trong quá trình hậu kiểm.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cơ chế khuyến khích tài khóa đối với các tập đoàn đa quốc gia trực tiếp đầu tư đào tạo, đánh giá kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nội địa. Qua đó, tạo động lực để các doanh nghiệp đầu chuỗi chủ động tham gia phát triển nhà cung ứng Việt Nam, thay vì chỉ dừng ở hoạt động kết nối đơn thuần.

Thứ ba, VCCI kiến nghị bổ sung các công cụ tài chính chuỗi cung ứng để tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho doanh nghiệp nội địa.

Theo tổ chức này, các chuỗi giá trị đại dương thường có chu kỳ đầu tư dài, giá trị hợp đồng lớn, điển hình như đóng mới tàu biển, chế tạo kết cấu ngoài khơi hay đầu tư kho vận lạnh. Những lĩnh vực này đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn vốn lưu động, bảo lãnh và bảo hiểm hợp đồng đủ lớn.

Do đó, ngay cả những doanh nghiệp có năng lực kỹ thuật vẫn có thể không đủ điều kiện tiếp nhận các gói thầu quy mô lớn do hạn chế về tài chính.

Để khắc phục, VCCI kiến nghị bổ sung các công cụ như bao thanh toán, tài trợ theo đơn hàng hoặc hợp đồng cung ứng đã ký, bảo lãnh tín dụng và tín dụng xanh. Đồng thời, cần giao Ngân hàng Nhà nước tham gia triển khai những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến các công cụ tài chính này.

Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, hỗ trợ chi phí chứng nhận quốc tế

Ở khía cạnh tổ chức thực hiện, VCCI đề nghị thống nhất đầu mối điều phối và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.

Thứ tư, VCCI kiến nghị xây dựng nền tảng dữ liệu liên kết chuỗi cung ứng quốc gia, có khả năng kết nối các bộ, ngành và đơn vị đầu mối. Theo VCCI, việc nhiều bộ, ngành cùng xây dựng danh mục doanh nghiệp tiềm năng, tiêu chí đánh giá năng lực và cơ sở dữ liệu riêng có nguy cơ dẫn đến phân mảnh thông tin, chồng chéo trách nhiệm, đồng thời khiến doanh nghiệp phải kê khai lặp lại. Việc đánh giá năng lực cũng như tham gia danh mục nhà cung ứng cần được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, trực tuyến, không tạo thêm thủ tục hành chính hoặc cơ chế xin - cho.

Một rào cản khác cần được giải quyết là chi phí thử nghiệm và chứng nhận quốc tế. VCCI cho rằng, khó khăn của doanh nghiệp khi tham gia chuỗi cung ứng không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận thông tin mà còn ở chi phí kiểm định, thử nghiệm mẫu, đăng kiểm hàng hải, chứng nhận kết cấu ngoài khơi và chứng nhận phát thải carbon tại các tổ chức đánh giá nước ngoài.

Thứ năm, VCCI kiến nghị cụ thể hóa cơ chế đồng tài trợ chi phí thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp và chứng nhận quốc tế lần đầu cho doanh nghiệp thuộc 4 chuỗi giá trị ưu tiên. Đồng thời, cần thúc đẩy các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp giữa các tổ chức chứng nhận trong nước và hệ thống tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia nhằm giúp doanh nghiệp giảm chi phí kiểm định lặp lại, rút ngắn thời gian và thuận lợi hơn khi tham gia mạng lưới cung ứng toàn cầu.

Rà soát pháp lý, phân định rõ trách nhiệm thực hiện

Thứ sáu, VCCI đề nghị rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp lý và phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan thực hiện Đề án. Cụ thể, cần cập nhật các văn bản pháp luật mới, điều chỉnh những nhận định chưa phù hợp với địa giới hành chính sau sắp xếp, đồng thời chuẩn hóa nội dung và phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan liên quan.

Theo VCCI, việc hoàn thiện các quy định và cơ chế phối hợp là điều kiện cần thiết để bảo đảm Đề án được triển khai thống nhất, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Nhìn chung, 6 nhóm kiến nghị của VCCI tập trung vào những rào cản có tính thực chất đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia chuỗi giá trị đại dương toàn cầu, từ thiếu nguồn lực hỗ trợ, hạn chế về tài chính đến khoảng cách công nghệ và chi phí đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Việc tiếp thu các kiến nghị này sẽ góp phần đưa Đề án vượt ra khỏi mục tiêu kết nối đơn thuần, hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đủ mạnh để doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực, trở thành nhà cung ứng và từng bước gia tăng tỷ lệ giá trị nội địa trong các chuỗi kinh tế biển toàn cầu.