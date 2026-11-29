Trong văn bản góp ý Dự thảo Thông tư quy định về việc cấp Văn bản chấp thuận cho nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá việc ban hành một thông tư hướng dẫn chung sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn về thời gian giao hàng và giảm chi phí thủ tục khi cơ chế này được mở rộng sang các hiệp định thương mại tự do khác.

Tuy nhiên, qua rà soát khoản 1 Điều 3 về tiêu chí lựa chọn nhà xuất khẩu đủ điều kiện, VCCI cho rằng bốn điều kiện trong dự thảo vẫn mang tính định tính, chưa có ngưỡng cụ thể làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền áp dụng thống nhất.

Cụ thể, dự thảo quy định doanh nghiệp phải là nhà sản xuất hoặc có cam kết bằng văn bản của nhà sản xuất; không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất; có cán bộ được đào tạo về xuất xứ hàng hóa và đã xuất khẩu sang các nước thành viên nhập khẩu.

VCCI đưa ra nhiều góp ý về tiêu chí lựa chọn nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá.

Theo VCCI, cụm từ “không vi phạm quy định về xuất xứ” chưa làm rõ căn cứ xác định mức độ tuân thủ, đồng thời chưa phân biệt giữa sai sót kỹ thuật và hành vi gian lận. Điều này có thể khiến cách đánh giá giữa các cơ quan cấp phép không thống nhất.

Đối với tiêu chí cán bộ được đào tạo về xuất xứ hàng hóa, dự thảo chưa quy định rõ đơn vị đào tạo và giá trị chứng nhận. Trong khi đó, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 28/2015/TT-BCT đã xác định đơn vị đào tạo là Bộ Công Thương hoặc Cục Xuất nhập khẩu chỉ định.

VCCI cũng dẫn Báo cáo tổng kết của cơ quan soạn thảo cho thấy các khóa đào tạo hiện còn hạn chế, khiến doanh nghiệp phải chờ đợi khá lâu. Vì vậy, nếu tiếp tục giới hạn điều kiện đào tạo mà không mở rộng hình thức và đơn vị tổ chức, doanh nghiệp có thể gặp thêm khó khăn khi tiếp cận cơ chế tự chứng nhận xuất xứ.

Một điểm chưa rõ khác là tiêu chí doanh nghiệp “đã xuất khẩu sang các nước thành viên nhập khẩu”. Dự thảo chưa xác định cụ thể thị trường, số lượng lô hàng và khoảng thời gian tính kinh nghiệm xuất khẩu.

Do đó, có thể tham khảo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 28/2015/TT-BCT về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ toàn ASEAN (AWSC). Theo đó, doanh nghiệp phải từng được cấp C/O ưu đãi đối với hàng hóa cùng nhóm HS (4 số) trong 2 năm gần nhất. Cách quy định này giúp lượng hóa điều kiện, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan cấp kiểm tra, đối chiếu.

Cụm từ “được xem xét” tại phần mở đầu khoản 1 Điều 3 cũng chưa bảo đảm tính rõ ràng về quyền của doanh nghiệp. Ngay cả khi đáp ứng đủ các tiêu chí, doanh nghiệp vẫn có thể không được chấp thuận nếu không có quy định cụ thể về căn cứ từ chối.

Từ những bất cập trên, VCCI đề nghị sửa cụm từ “được xem xét” thành “được đề nghị cấp Văn bản chấp thuận”. Đồng thời, quy định rõ cơ quan cấp chỉ từ chối khi thương nhân không đáp ứng các tiêu chí hoặc kết quả xác minh cơ sở sản xuất không đạt yêu cầu.

Với điều kiện về tuân thủ quy định xuất xứ, VCCI đề xuất xác định theo hướng doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc không bị thu hồi chứng từ chứng nhận xuất xứ do gian lận theo quyết định đã có hiệu lực trong 2 năm gần nhất.

Về đào tạo nhân sự, cần chấp nhận các chương trình do Bộ Công Thương, cơ quan, tổ chức cấp C/O hoặc tổ chức đào tạo khác thực hiện, bao gồm cả hình thức trực tuyến. Đề xuất này nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận đào tạo cho doanh nghiệp, phù hợp với nhiệm vụ tổ chức đào tạo thương nhân tự chứng nhận xuất xứ đã được quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP.

Đối với kinh nghiệm xuất khẩu, VCCI kiến nghị lượng hóa tiêu chí theo hướng doanh nghiệp đã được cấp C/O ưu đãi cho hàng hóa cùng nhóm HS trong một khoảng thời gian xác định. Việc kiểm tra nên được thực hiện trực tiếp trên dữ liệu của Hệ thống eCoSys, qua đó giảm yêu cầu cung cấp giấy tờ và tạo thuận lợi cho quá trình giải quyết hồ sơ.

Ngoài nhóm tiêu chí lựa chọn nhà xuất khẩu, VCCI còn góp ý về phạm vi áp dụng của Thông tư, thẩm quyền cấp Văn bản chấp thuận và kỹ thuật sửa đổi, bãi bỏ các quy định liên quan tại những thông tư hướng dẫn từng hiệp định thương mại tự do.

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, làm rõ các nội dung này để bảo đảm quy định thống nhất, minh bạch, thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.