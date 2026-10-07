VCCI: Cần đơn giản hoá thủ tục cấp phép kinh doanh dịch vụ tin cậy

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có ý kiến gửi Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2025/NĐ-CP, Nghị định 332/2025/NĐ-CP và Nghị định 101/2026/NĐ-CP, theo hướng phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy tại Nghị định 23/2025/NĐ-CP, VCCI tập trung góp ý về hồ sơ đề nghị cấp và cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy.

Với hồ sơ cấp giấy phép, Dự thảo yêu cầu hồ sơ nhân lực quản lý và kỹ thuật phải có “lý lịch tư pháp”. Theo VCCI, điều kiện về nhân sự của dịch vụ tin cậy được quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 23/2025/NĐ-CP và Điều 29 Luật Giao dịch điện tử không đặt ra yêu cầu liên quan đến lịch sử vi phạm pháp luật hoặc các hạn chế pháp lý đối với nhân sự tại doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tin cậy.

Ảnh minh hoạ.

Do đó, VCCI cho rằng yêu cầu bổ sung “lý lịch tư pháp” chưa phù hợp vì không thể hiện hình thức của bất kỳ điều kiện kinh doanh nào được quy định trong các văn bản pháp luật nêu trên.

Từ đó, đơn vị này đề nghị bỏ yêu cầu cung cấp lý lịch tư pháp trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, VCCI đề nghị bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải nộp “Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kể từ ngày được cấp tới ngày đề nghị cấp lại theo Mẫu” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 19 Dự thảo.

Theo VCCI, yêu cầu này cần được xem xét bởi tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy đã có nghĩa vụ báo cáo định kỳ hằng năm về hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo khoản 7 Điều 30 Luật Giao dịch điện tử. Như vậy, thông tin về hoạt động của doanh nghiệp đã được thể hiện thông qua các báo cáo định kỳ.

Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy phép, cơ quan nhà nước cần xác định doanh nghiệp có đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định hay không. VCCI cho rằng chưa rõ việc yêu cầu thêm báo cáo tình hình thực hiện giấy phép nhằm phục vụ mục tiêu gì và có phải là căn cứ để cơ quan nhà nước quyết định cấp lại giấy phép hay không.

Để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ điểm d khoản 2 Điều 19 của Dự thảo, qua đó giảm thêm yêu cầu về hồ sơ đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tin cậy.