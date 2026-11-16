VCCI bổ nhiệm Tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cùng Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính thức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch VCCI.

Đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: vcci.com.vn

Căn cứ các quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Chính trị và kết luận của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã ban hành quyết định chỉ định đồng chí Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy VCCI. Trước khi được điều động sang tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp quốc gia, đồng chí Phạm Quang Dũng đang đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng sự chứng kiến của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chính phủ và đại diện các bộ, ngành.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phi Long nhấn mạnh đây là bước kiện toàn tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc trước các áp lực vĩ mô, việc củng cố vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy sẽ tạo tiền đề vững chắc để VCCI hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, tiếp tục khẳng định vị thế là đầu mối tập hợp sức mạnh của giới doanh nhân trên tiến trình hội nhập.

Tiếp nhận trọng trách mới sau hơn 32 năm công tác và gắn bó với ngành ngân hàng, đồng chí Phạm Quang Dũng chia sẻ nhận thức sâu sắc về kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Theo tân Chủ tịch VCCI, kỳ vọng càng lớn, đòi hỏi thực tiễn đặt ra càng cao đối với chính các doanh nghiệp và tổ chức đại diện.

Định vị về chiến lược hoạt động trong giai đoạn tới, đồng chí Phạm Quang Dũng đúc kết sứ mệnh của VCCI thông qua 6 chữ cốt lõi: "Tiếng nói - Cầu nối - Điểm tựa". Cụ thể, VCCI phải là tiếng nói trung thực của doanh nghiệp với Đảng và Nhà nước; là cầu nối vững chắc giữa chính sách và thực tiễn, giữa doanh nghiệp Việt Nam và thị trường toàn cầu; đồng thời là điểm tựa thiết thực về thông tin, pháp lý, trọng tài và đào tạo, đặc biệt dành cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cùng các hộ kinh doanh.

Nhấn mạnh về nguồn gốc sức mạnh của tổ chức, tân Chủ tịch VCCI khẳng định: "Sức mạnh của VCCI nằm ở Ban Chấp hành, ở các hiệp hội doanh nghiệp và mạng lưới hội viên cả nước. Bộ máy chuyên trách có trách nhiệm phục vụ hội viên. VCCI làm được việc là nhờ sự lãnh đạo của Đảng; nhờ Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành quan tâm lắng nghe, giao nhiệm vụ; cũng như sự tạo điều kiện từ cấp ủy, chính quyền các địa phương".

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao tại VCCI được kỳ vọng sẽ mang lại những động lực mới trong công tác điều hành. Với bề dày kinh nghiệm quản trị và điều hành chính sách tiền tệ, đồng chí Phạm Quang Dũng bày tỏ mong muốn Ngân hàng Nhà nước và toàn ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành, khơi thông các điểm nghẽn nguồn lực cùng VCCI và cộng đồng doanh nghiệp trên chặng đường phát triển sắp tới.