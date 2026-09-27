VCBS dự báo lợi nhuận quý III/2026: Ngân hàng và Dầu khí bứt tốc dẫn dắt thị trường

Ngân hàng và Dầu khí dẫn dắt đà tăng trưởng lợi nhuận

Theo báo cáo dự báo kết quả kinh doanh quý III/2026 của VCBS Research, ngân hàng và dầu khí là hai nhóm ngành được kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực. Đối với ngành ngân hàng, lợi nhuận được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng chủ yếu nhờ thu nhập lãi. Các nhà băng đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân tín dụng. Biên lãi ròng có thể tiếp tục phục hồi nhờ sự chuyển dịch cơ cấu cho vay sang kỳ hạn dài và các khoản vay ưu đãi được chuyển sang áp dụng mức lãi suất thả nổi. Nhóm ngân hàng quốc doanh và các ngân hàng tư nhân quy mô lớn tham gia tài trợ những dự án hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách hỗ trợ thanh khoản.

Ở lĩnh vực dầu khí, kết quả kinh doanh được dự báo tăng trưởng tích cực nhờ tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và diễn biến thuận lợi của thị trường năng lượng. Tại phân khúc thượng nguồn, doanh thu của PVS và PVD dự kiến tăng lần lượt 13% và 21% so với cùng kỳ. Dù biên lợi nhuận của PVD chịu áp lực từ chi phí phát sinh tại Sông Đốc, các doanh nghiệp trung và hạ nguồn lại có nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ. BSR hưởng lợi lớn từ việc biên lợi nhuận lọc dầu cải thiện và sự gián đoạn nguồn cung lọc dầu tại khu vực châu Á. PLX được hỗ trợ bởi mức giá xăng dầu và sản lượng tiêu thụ tăng. PV GAS cũng hưởng lợi khi sản lượng khí, LNG huy động gia tăng cùng giá bán cải thiện.

Sức bật từ nhóm bán lẻ, điện năng và khu công nghiệp

Bên cạnh hai trụ cột chính, ngành bán lẻ và tiêu dùng cho thấy sự phục hồi rõ nét khi sức mua nội địa tiếp tục cải thiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng 13,3% so với cùng kỳ. Nổi bật là nhóm điện máy, công nghệ và trang sức khi ghi nhận biên lợi nhuận cải thiện nhờ hiệu quả vận hành, đồng thời mức tăng trưởng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu duy trì ở mức hai chữ số. Mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh thu cho toàn ngành. Tương tự, ngành điện nhận được sự hỗ trợ lớn bởi sản lượng tiêu thụ và giá bán đều tăng. Trong 8 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn hệ thống tăng 9,3% so với cùng kỳ, trong khi giá điện toàn phần trong 7 tháng tăng 37%, thúc đẩy mạnh mẽ doanh thu cho các doanh nghiệp phát điện. Việc đẩy nhanh triển khai các dự án nguồn và lưới điện cũng tạo thêm khối lượng công việc dồi dào cho nhóm tư vấn, xây lắp điện.

Đối với bất động sản khu công nghiệp, dòng vốn FDI tiếp tục tăng trưởng và đang chuyển dịch sang các ngành có suất đầu tư cao. Các khu công nghiệp phía Bắc thu hút thành công những tập đoàn công nghệ lớn, tạo lợi thế trong việc đón thêm dòng vốn và các doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng. Nhóm cao su được hỗ trợ bởi giá bán tăng và khả năng ghi nhận thêm dòng tiền từ đền bù chuyển đổi đất cùng hoạt động thanh lý cây cao su. Một số lĩnh vực khác cũng ghi nhận tín hiệu khởi sắc, điển hình như ngành thép đã xác nhận xu hướng phục hồi giá bán từ cuối tháng 8 do chi phí nguyên liệu tăng. Giá tôn mạ tăng lũy kế khoảng 4% đến 6%, thép xây dựng tăng 1,5% đến 2,5%, và HRC xác nhận xu hướng tăng trở lại từ đầu tháng 9. Trong lĩnh vực logistics, vận tải dầu khí duy trì triển vọng tích cực nhờ giá cước neo cao giữa tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz. Khu vực cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục duy trì công suất hoạt động cao, hỗ trợ đà tăng trưởng sản lượng của cảng Gemalink thuộc GMD.