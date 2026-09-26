VCBS dự báo lợi nhuận quý III/2026 của SSI, HCM và VCI giảm

Báo cáo của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) cho thấy, có tới 52 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, ngân hàng, tiêu dùng, dệt may... ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, thậm chí có 4 doanh nghiệp được kỳ vọng tăng trưởng bằng lần với mức bứt phá nổi bật lên tới 446%.

Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng tăng trưởng rộng khắp ở các ngành nghề khác, một số công ty chứng khoán hàng đầu lại đối mặt với sự sụt giảm về lợi nhuận trong quý này.

Trong đó, VCBS dự báo doanh thu quý III/2026 của CTCP Chứng khoán SSI đạt 2.511 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 1.044 tỷ đồng, tương ứng giảm 29,3%.

Doanh thu cả năm 2026 ước đạt 10.875 tỷ đồng, tăng 10,0%; lợi nhuận sau thuế đạt 4.572 tỷ đồng, tăng 11,3%.

Theo VCBS, SSI ghi nhận thanh khoản quý III/2026 giảm khá mạnh, cụ thể giảm khoảng 55 - 60% so với cùng kỳ, trong khi thị phần được kỳ vọng tiếp tục duy trì. Dư nợ margin bình quân quý III dự báo tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ nhờ nguồn vốn bổ sung vào cuối năm 2025.

VCBS dự báo doanh thu quý III/2026 của CTCP Chứng khoán SSI giảm 19,9%; lợi nhuận sau thuế sụt 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, biên lãi ròng (NIM) từ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (HTTC) dự báo sẽ thu hẹp do lãi suất vay chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao. Bù lại, hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) được kỳ vọng duy trì ổn định nhờ nhu cầu vốn lớn từ thị trường, trong khi mảng đầu tư tiếp tục mang lại lợi suất ổn định chủ yếu từ tiền gửi và trái phiếu.

CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HCM) được dự báo ghi nhận doanh thu quý III/2026 ở mức 1.306 tỷ đồng, giảm 5,4% so với quý III năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 379 tỷ đồng, giảm 14%.

VCBS dự báo doanh thu cả năm 2026 của HCM đạt 5.245 tỷ đồng, tăng 20,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.397 tỷ đồng, tăng 18,5%.

Các chuyên gia của VCBS cho rằng, tương tự toàn ngành chứng khoán, thanh khoản của HCM trong quý III/2026 cũng giảm mạnh khoảng 55 - 60% so với cùng kỳ, nhưng thị phần được kỳ vọng cải thiện nhẹ nhờ kế hoạch tăng vốn triển khai trong quý III/2026. Dư nợ margin của công ty được kỳ vọng tăng mạnh ngay sau đợt bổ sung vốn này.

Mặc dù NIM của hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ có thể thu hẹp nhẹ theo đà tăng của lãi suất, tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục tự doanh của HCM ở thời điểm cuối quý II khá thấp, chỉ khoảng 13%, giúp giảm thiểu rủi ro biến động. Lợi nhuận đầu tư của HCM được kỳ vọng duy trì ổn định nhờ danh mục đầu tư chủ yếu là trái phiếu, chiếm khoảng 78%.

Trong khi đó, với CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI), VCBS dự báo doanh thu đạt 975 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 5,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 342 tỷ đồng, giảm 18,7%. Doanh thu cả năm của VCI ước đạt 3.941 tỷ đồng, tăng 14,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.361 tỷ đồng, tăng 1,4%.

Theo VCBS, trong bối cảnh thanh khoản chung sụt giảm 55 - 60% so với cùng kỳ và giá trị giao dịch của khối ngoại vào tổng giá trị giao dịch suy giảm so với quý trước, thị phần của VCI có thể sụt giảm nhẹ. Về hoạt động cho vay, dư nợ HTTC được dự báo tăng trưởng 30 - 35% so với cùng kỳ nhờ nguồn vốn bổ sung từ đợt phát hành riêng lẻ cuối năm 2025. Tuy nhiên, NIM vẫn có nguy cơ thu hẹp do mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao. Điểm sáng của VCI đến từ hoạt động tư vấn với kỳ vọng tích cực từ các thương vụ IPO mới như DMX, AMY, DVV.

Ngoài ra, mảng tự doanh duy trì sự ổn định nhờ danh mục trái phiếu, trong khi danh mục cổ phiếu chủ yếu nằm ở nhóm AFS (tài sản tài chính sẵn sàng để bán) - nghĩa là biến động giá chưa phản ánh trực tiếp vào kết quả kinh doanh hằng kỳ, tạo ra khoản lợi nhuận tiềm ẩn có thể được ghi nhận trong tương lai khi hiện thực hóa.