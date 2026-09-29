VCBS dự báo lợi nhuận ngân hàng quý III: Mức tăng cao nhất 53%

Trong báo cáo dự báo kết quả kinh doanh một số ngành nghề quý III/2026, VCBS đánh giá triển vọng ngành ngân hàng tích cực, trong đó thu nhập lãi tiếp tục đóng vai trò động lực chính khi các ngân hàng đẩy nhanh giải ngân tín dụng, trong khi NIM tiếp tục hồi phục nhờ cơ cấu cho vay dịch chuyển sang các kỳ hạn dài hơn và một số khoản vay ưu đãi chuyển sang áp dụng lãi suất thả nổi.

Nhóm ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân lớn tham gia tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm cũng được hưởng lợi từ những chính sách mới hỗ trợ thanh khoản. Chất lượng tài sản nhìn chung được kiểm soát khi tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu duy trì ổn định. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ nhóm 2 và tỷ lệ hình thành nợ xấu có xu hướng gia tăng là yếu tố cần lưu ý.

Trong nhóm được dự báo, HDBank được kỳ vọng sẽ ghi nhận mức tăng lợi nhuận nổi bật trong quý III.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động (TOI) quý III/2026 dự kiến đạt 13.740 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 53%. Động lực đến từ lợi thế tăng trưởng tín dụng cao, đẩy mạnh cho vay ở các lĩnh vực có lợi suất cao và gia tăng đóng góp của HD Saison. Thu nhập ngoài lãi cũng được hỗ trợ bởi hệ sinh thái HDB, HD Saison và HD Securities, cùng việc đẩy mạnh thu hồi nợ xấu từ quý III.

Cùng hưởng lợi từ tốc độ mở rộng tín dụng cao, MB được dự báo đạt TOI quý III/2026 19.948 tỷ đồng, tăng 28%. LNTT dự báo đạt 8.794 tỷ đồng, tăng 21%. NIM được duy trì ổn định, thu nhập từ phí dịch vụ khả quan và chất lượng tài sản được kỳ vọng cải thiện.

Tương tự, VPBank được dự báo đạt TOI 24.200 tỷ đồng, tăng 20%, LNTT 10.770 tỷ đồng, tăng 18%. Tín dụng tiếp tục được hỗ trợ bởi lợi thế hạn mức, trong đó tín dụng tiêu dùng và bán lẻ dần phục hồi. Lợi nhuận còn được hỗ trợ bởi đóng góp từ FE Credit, VPBankS và việc đa dạng hóa nguồn thu. Áp lực thu hẹp NIM được kỳ vọng giảm khi ngân hàng gia tăng các khoản cho vay có lợi suất cao như cho vay ký quỹ, cho vay tín chấp, đồng thời NIM của FE Credit cải thiện.

Techcombank được dự báo đạt TOI 15.780 tỷ đồng, tăng 11%, LNTT 9.820 tỷ đồng, tăng 19%. Tăng trưởng tín dụng được hỗ trợ bởi việc tham gia tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm. CASA duy trì ở mức cao, cùng việc tăng tỷ trọng cho vay thế chấp, cho vay ký quỹ và tăng cường thu hồi lãi giúp ngân hàng duy trì NIM. Thu nhập ngoài lãi tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao tạo bộ đệm cho chi phí tín dụng.

VietinBank được VCBS dự báo đạt TOI quý III/2026 khoảng 27.820 tỷ đồng, tăng 24%, LNTT 12.555 tỷ đồng, tăng 18%. NIM bắt đầu hồi phục nhờ cải thiện ở chiều cho vay và hỗ trợ thanh khoản. Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát, hoạt động thu hồi nợ được kỳ vọng tích cực với một số khoản nợ quy mô lớn. Triển vọng chuyển nhượng dự án VietinBank Tower cũng là yếu tố có thể hỗ trợ kết quả kinh doanh.

BIDV được dự báo ghi nhận TOI quý III/2026 22.545 tỷ đồng, tăng 7%, LNTT 8.855 tỷ đồng, tăng 17%. Tín dụng được hỗ trợ chủ yếu bởi mảng bán buôn, thanh khoản được kỳ vọng cải thiện. NIM vẫn ở mức thấp nhưng chất lượng tài sản được dự báo tiếp tục cải thiện, cùng với việc kiểm soát tốt chi phí trích lập dự phòng.

Ở nhóm ngân hàng tầm trung, MSB cũng được dự báo lợi nhuận tăng hai chữ số, với TOI quý III dự kiến đạt 3.978 tỷ đồng, tăng 17%, LNTT 1.936 tỷ đồng, tăng 22%. Nhu cầu tín dụng được đánh giá ở mức tốt, trong khi chất lượng tài sản cải thiện nhờ tín dụng tăng trưởng và hoạt động thu hồi nợ đã xóa. Kết quả kinh doanh còn được hỗ trợ bởi triển vọng thu hồi một khoản nợ tồn đọng lớn.

VIB có TOI quý III/2026 dự báo đạt 5.300 tỷ đồng, tăng 6%, LNTT 2.320 tỷ đồng, tăng 14%. Động lực lợi nhuận đến từ việc tăng tỷ lệ cho vay trung và dài hạn với mặt bằng lãi suất cao hơn, cùng việc nhiều khoản vay mua nhà được điều chỉnh lãi suất sau khi hết thời gian ưu đãi. Thu nhập ngoài lãi được hỗ trợ từ bảo hiểm, phí, thẻ và xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, áp lực nợ xấu nội tại khiến ngân hàng vẫn phải duy trì mức trích lập rủi ro cao.

Trong khi đó, ACB được dự báo đạt TOI quý III/2026 9.650 tỷ đồng, tăng 15%, LNTT 5.525 tỷ đồng, tăng 3%. Tín dụng tăng trưởng ở nhóm khách hàng cá nhân, SME và FDI, trong khi NIM được kỳ vọng hồi phục nhờ tăng cho vay trung và dài hạn, tái cơ cấu danh mục sang các sản phẩm có tỷ suất sinh lời cao hơn và CASA từ nhóm FDI, MMLC tăng trưởng. Thu nhập ngoài lãi và bộ đệm dự phòng cũng tạo thêm dư địa hỗ trợ khả năng sinh lời.

Sacombank là trường hợp duy nhất được VCBS dự phóng có khả năng ghi nhận LNTT quý III/2026 giảm so với cùng kỳ. TOI dự kiến đạt 10.274 tỷ đồng, tăng 17%, LNTT dự báo ở mức 3.542 tỷ đồng, giảm 3%.

Thu nhập lãi của Sacombank được dự báo tăng chậm lại, trong khi thu nhập từ phí vẫn khả quan. Kết quả kinh doanh tiếp tục phụ thuộc vào tiến độ xử lý một số khoản nợ lớn, gồm phương án liên quan đến cổ phiếu VAMC và khoản nợ của Bamboo Airways.

Ảnh: M.T tổng hợp