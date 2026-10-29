VCBS: Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận trước thuế giảm hơn 135 tỷ đồng

Báo cáo tài chính Quý III/2026 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) ghi nhận đơn vị này có doanh thu thuần tăng hơn 370 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2026, đạt hơn 1.764,4 tỷ đồng, tăng 26,6% so với mức gần 1.393,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Động lực tăng doanh thu chủ yếu đến từ lãi các khoản cho vay và phải thu, đạt hơn 898,3 tỷ đồng, tăng 58,5% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt gần 255 tỷ đồng, giảm 41,6%; doanh thu môi giới chứng khoán đạt 275,2 tỷ đồng, giảm khoảng 15,3%.

Về chi phí, cộng chi phí hoạt động của VCBS rơi vào khoảng 369 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 348 tỷ đồng năm 2025. Tổng chi phí tài chính trong 9 tháng đạt hơn 829 tỷ đồng, tăng 126% so với mức 366,8 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL đạt khoảng 92,6 tỷ đồng, tăng so với mức 71,3 tỷ đồng cùng kỳ; chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 222,1 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tăng tới 126%, khiến lợi nhuận trước thuế giảm 24,5%, còn gần 415,9 tỷ đồng, so với mức 551 tỷ đồng cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy mức tăng doanh thu chưa chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận, khi chi phí hoạt động tăng nhanh hơn đáng kể so với nguồn thu.

Trong văn bản giải trình, VCBS cho biết lợi nhuận giảm chủ yếu do diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến nguồn thu từ môi giới và tự doanh, cùng áp lực gia tăng của chi phí tài chính. Thực tế, trong 9 tháng đầu năm, dư nợ cho vay của công ty tăng gần 55% so với đầu năm, lên 14.555 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn tăng lên 15.737 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động và nhu cầu vốn của VCBS đang mở rộng,.

Đáng chú ý, việc gia tăng chi phí diễn ra trong bối cảnh VCBS đang mở rộng quy mô hoạt động thông qua kế hoạch tăng vốn. Theo đó, tháng 5/2026, công ty đã nâng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ đồng lên 8.500 tỷ đồng - khoản mục này cũng được đề cập trong báo cáo tài chính. Đồng thời, đơn vị này đặt mục tiêu tiếp tục tăng vốn lên 12.500 tỷ đồng vào năm 2027.

Nguồn lực bổ sung được định hướng phục vụ hoạt động cho vay, phát triển ngân hàng đầu tư và đầu tư công nghệ, hướng tới mô hình tài chính “All-in-one” trong hệ sinh thái Vietcombank.

Doanh thu VCBS tăng mạnh, lợi nhuận trước vẫn thuế giảm hơn 135 tỷ đồng (Ảnh: VCBS).

Xét riêng quý III/2026, VCBS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động hơn 666 tỷ đồng, tăng khoảng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh thu, lãi quý III năm nay từ các khoản cho vay và phải thu đạt 373,4 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 84,3 tỷ đồng, giảm khoảng 60,4%; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 58,6%, còn 67,8 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ 19,3 tỷ đồng lên 127,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sự gia tăng này chưa đủ bù đắp mức giảm ở một số nguồn thu khác, trong khi chi phí hoạt động tài chính tăng mạnh.

Cụ thể, tổng chi phí tài chính trong quý III lên gần 313,8 tỷ đồng, gấp khoảng hai lần mức 156,6 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, chi phí hoạt động lại có xu hướng giảm, từ 147,4 tỷ đồng xuống 102 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, VCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 193 tỷ đồng, giảm hơn 104 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Kết quả cho thấy tăng trưởng doanh thu trong kỳ còn hạn chế, trong khi chi phí tài chính và khoản lỗ từ tài sản FVTPL tăng mạnh đã kéo lợi nhuận đi xuống.