VC9 muốn huy động 1.800 tỷ đồng rót toàn bộ vào Khu đô thị Chi Đông

CTCP Xây dựng số 9 (HNX: VC9) vừa thông báo triển khai phương án chào bán riêng lẻ 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ từ gần 170 tỷ đồng lên 1.970 tỷ đồng.

Theo phương án được HĐQT VC9 thông qua, số cổ phiếu chào bán có giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền dự kiến thu về 1.800 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn thị giá VC9 cuối phiên 7/10 là 4.300 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được VC9 sử dụng để đầu tư Dự án Khu đô thị Chi Đông trong giai đoạn 2026-2027.

Dự án Khu đô thị Chi Đông (Chi Đông Riverside) nằm tại huyện Mê Linh, Hà Nội, có quy mô gần 68,8 ha, do liên danh Vinaconex 9 và Tập đoàn C.E.O làm chủ đầu tư. Dự án đã gặp vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng trong nhiều năm.

Mới đây nhất vào ngày 11/2/2026, UBND xã Quang Minh đã tổ chức hội nghị công bố, công khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị Chi Đông theo Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 20/1/2026.

Tại hội nghị, các nội dung chính của đồ án điều chỉnh được công bố, trong đó có những thay đổi so với quy hoạch trước đây. Đại diện cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn cũng trao đổi, giải đáp các ý kiến liên quan đến đồ án. Sau hội nghị, đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 được bàn giao giữa Phòng Kinh tế xã và đại diện chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án khu đô thị Chi Đông (Ảnh: Tân Long Land).

Đợt chào bán dự kiến thực hiện trong quý IV/2026 - quý I/2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định.

Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, tối đa không quá 20 nhà đầu tư.

VC9 dự kiến chào bán lượng cổ phiếu tương đương 1.078,15% số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại.

Sau phát hành, tổng số cổ phiếu của doanh nghiệp dự kiến tăng lên 197 triệu đơn vị, trong đó vốn điều lệ đạt 1.970 tỷ đồng.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, ngoại trừ các trường hợp được pháp luật cho phép.

VC9 dự kiến đăng ký số cổ phiếu này tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HNX. CTCP Chứng khoán Agribank là đơn vị tư vấn hồ sơ.

Để triển khai phương án, HĐQT VC9 đã thông qua nghị quyết về việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và nghị quyết phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán. Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Oánh được giao thực hiện các thủ tục liên quan, hoàn thiện và nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phương án tăng vốn được đưa ra trong bối cảnh VC9 đang thực hiện lộ trình khắc phục tình trạng lỗ lũy kế. Đầu tháng 4/2026, HNX duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu VC9 do doanh nghiệp có lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2025.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, VC9 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 498 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9%, song chi phí lãi vay giảm và thu nhập khác tăng nhờ phát sinh khoản thu từ thanh lý tài sản cố định.

Trên HNX, cổ phiếu VC9 đóng cửa phiên 7/10 tại 4.300 đồng/cổ phiếu, tăng 16% so với đầu năm song giảm hơn 6% nếu tính trong 1 quý gần nhất.