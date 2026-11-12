VBA lên tiếng vụ cầu thủ bị bắt vì dàn xếp tỷ số

VBA tuyên bố xử lý nghiêm các hành vi dàn xếp tỷ số, đánh bạc trong bóng rổ chuyên nghiệp.

Ngày 11/11, VBA phát đi thông báo chính thức sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một số vận động viên tham dự mùa giải 2026 trong vụ án hình sự liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao.

VBA cho biết đã báo cáo vụ việc lên Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF), đồng thời khẳng định quan điểm không khoan nhượng với các hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến tính công bằng và uy tín của giải đấu.

Theo ban tổ chức, hành vi dàn xếp tỷ số đi ngược tinh thần thể thao, xâm phạm niềm tin của người hâm mộ và ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực của các CLB, cầu thủ cũng như những người làm bóng rổ chuyên nghiệp.

VBA cam kết phối hợp với cơ quan điều tra khi được yêu cầu. Tuy nhiên, đơn vị này từ chối bình luận về danh tính những người liên quan và chi tiết vụ án nhằm bảo đảm nguyên tắc tố tụng.

Về phương án xử lý, VBA cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, phối hợp theo chỉ đạo của VBF và áp dụng các hình thức kỷ luật cao nhất trong phạm vi thẩm quyền đối với những cá nhân được xác định có vi phạm.

Bên cạnh việc xử lý trách nhiệm cá nhân, ban tổ chức cũng đặt mục tiêu tăng cường giám sát hoạt động thi đấu. VBA khẳng định hệ thống quản lý và chuyên môn ở các mùa giải, đặc biệt mùa 2026, đã được vận hành theo những quy định nghiêm ngặt.

Dù vậy, sau vụ việc, giải đấu sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật nội bộ, tăng cường các biện pháp kiểm soát và ứng dụng hệ thống cảnh báo quốc tế nhằm phát hiện, ngăn chặn nguy cơ tiêu cực.

VBA cũng cam kết đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức của vận động viên và những người tham gia giải đấu về trách nhiệm bảo vệ tính trung thực trong thi đấu.

Vụ án đang trong quá trình điều tra. Những cá nhân liên quan sẽ được xem xét trách nhiệm theo kết luận của cơ quan chức năng và các quy định kỷ luật hiện hành.