VBA kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, dàn xếp tỷ số trong bóng rổ chuyên nghiệp

Ban tổ chức Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) vừa có thông báo về việc kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, dàn xếp tỷ số trong bóng rổ chuyên nghiệp.

Trước thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam một số vận động viên thi đấu tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2026 trong vụ án hình sự “Đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao”, VBA đã nhanh chóng báo cáo Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.

Trong thông báo, Ban tổ chức giải đấu cho biết quyết liệt phản đối các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao; cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan điều tra khi được yêu cầu; xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Trong đó, VBA tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến vụ việc, kiên quyết áp dụng các hình thức kỷ luật cao nhất theo đúng điều lệ giải và quy định của pháp luật đối với các trường hợp khi được xác định có vi phạm.

Trước đó, theo nguồn tin của Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỷ số do Vũ Chí Công (Vu Chi Konh), sinh năm 1998, quốc tịch Ukraina, trú TP. Hồ Chí Minh cầm đầu. Ngày 27-8, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao”. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tổ 21 bị can, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan. Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, vụ việc dàn xếp tỷ số diễn ra ở môn bóng đá (Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia) và bóng rổ (Giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA).

Ở Giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA 2026, vụ việc dàn xếp tỷ số được xác định trong trận đấu diễn ra ngày 15-8 giữa hai đội bóng Danang Dragons và Nha Trang Dolphins. Các vận động viên liên quan gồm: Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins); Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (Câu lạc bộ Danang Dragons).