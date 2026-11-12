Váy xanh đình đám của minh tinh 'Cướp biển' lên sàn đấu giá

Gần 20 năm sau khi bộ phim Atonement (Chuộc lỗi) (2007) ra mắt, chiếc váy lụa xanh ngọc lục bảo gắn liền với vai diễn Cecilia của Keira Knightley sẽ được đưa ra đấu giá tại London (Anh) vào ngày 9/12. Phiên đấu giá do Christie’s tổ chức, mang tên Love and Desire: The Art of the Novel (tạm dịch: Tình yêu và khát vọng: Nghệ thuật tiểu thuyết), CNN đưa tin.

Chiếc váy xanh ngọc lục bảo

Chiếc váy xanh hở lưng do nhà thiết kế Jacqueline Durran thực hiện được ước tính có giá 120.000 bảng Anh (khoảng 161.000 USD). Theo nhà đấu giá Christie’s, thiết kế có thể thu hút nhiều đối tượng, từ người hâm mộ bộ phim, nhà sưu tập thời trang, giới nghiên cứu lịch sử điện ảnh đến các bảo tàng và tổ chức văn hóa.

Phiên đấu giá còn có nhiều hiện vật đáng chú ý khác, gồm bản vẽ gốc dùng cho áp phích quảng cáo 2 bộ phim Metropolis (1927) và Dracula (1931), 3 bức thư viết tay của đô đốc Anh Horatio Nelson gửi người tình Emma, Lady Hamilton, cùng trang phục vũ công Margot Fonteyn mặc khi hóa thân thành Công chúa Aurora trong vở ballet The Sleeping Beauty (Người đẹp ngủ trong rừng) năm 1960.

Cecilia diện chiếc váy xanh trong cảnh cô và con trai người quản gia trao nhau nụ hôn, thổ lộ tình yêu tại thư viện gia đình. Ảnh: Alamy Stock Photo.

Trong Atonement, Cecilia mặc chiếc váy này ở một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất. Sau nhiều giằng co, cô và Robbie (do James McAvoy thủ vai), con trai người quản gia, trao nhau nụ hôn và thừa nhận tình yêu trong thư viện gia đình.

“Khi bắt đầu làm phim, tất cả chúng tôi đều biết đó là một khoảnh khắc then chốt và chiếc váy phải thật đáng nhớ”, Durran chia sẻ với Entertainment Weekly năm 2017.

Đạo diễn Joe Wright muốn phần gấu váy rủ tự nhiên, có độ xòe rộng và mang sắc xanh nổi bật, gợi nhớ đến ngày nóng nhất trong năm. Tuy nhiên, ông không yêu cầu một tông màu cụ thể.

Dựa trên những tiêu chí này, Durran chọn chất liệu vải mỏng, nhẹ để chiếc váy có độ mềm mại khi chuyển động. Bà cũng tham khảo trang phục thập niên 1920-1930, sau đó điều chỉnh các chi tiết cho phù hợp với vóc dáng và hình ảnh của Keira Knightley.

Nhà thiết kế cho biết ê-kíp không ngờ chiếc váy lại được khán giả yêu thích đến vậy và trở thành một trong những trang phục nổi bật nhất phim.

Caroline Young, tác giả cuốn The Color of Fashion: The Story of Clothes in Ten Colors (tạm dịch: Màu sắc thời trang: Câu chuyện về trang phục qua mười màu, 2022), cũng nhớ rõ thiết kế này từ khi Atonement ra mắt năm 2007.

“Đó là thiết kế quyến rũ, phảng phất nét đẹp cổ điển, với sắc xanh mang nhiều hàm ý”, Young nói với CNN. Theo bà, màu xanh từ lâu gắn với những mối tình mãnh liệt và chuyện tình vụng trộm. Bà cũng xếp chiếc váy vào nhóm những thiết kế màu xanh được nhắc đến nhiều trong thời trang những năm gần đây.

Biểu tượng thời trang trên màn ảnh

Lấy bối cảnh thập niên 1930, chiếc váy xanh ngọc lục bảo mang dáng vẻ gợi nhớ phong cách của minh tinh Jean Harlow, với dây áo mảnh, chất liệu mềm mại và phom dáng uyển chuyển. Young nhận xét thiết kế còn gợi lên hình ảnh một mùa hè tươi đẹp trước khi bi kịch ập đến.

Theo CNN, chiếc váy đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bộ trang phục trong phim để trở thành biểu tượng thời trang của điện ảnh.

Chiếc váy satin đen được Audrey Hepburn mặc trong Breakfast at Tiffany’s (1961) được Christie’s bán với giá 467.200 bảng Anh vào năm 2006. Ảnh: Givenchy.

Thais Hitchins, người đứng đầu bộ phận bán hàng của Christie’s tại London, cũng đánh giá đây là một trong những thiết kế dễ nhận diện nhất trong lịch sử thời trang màn ảnh.

Với bà, sức hút của chiếc váy xanh không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở mối liên hệ với những chủ đề xuyên suốt bộ phim như khát vọng, ham muốn và tình yêu trắc trở.

Sau khi Atonement ra mắt, chiếc váy được đưa ra đấu giá từ thiện vào năm 2008. Kể từ đó, trang phục thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân tại Mỹ. Gần hai thập kỷ sau ngày bộ phim công chiếu, Christie’s đưa thiết kế trở lại thị trường đấu giá.

Trang phục gắn liền với các bộ phim kinh điển từ lâu là mặt hàng được giới sưu tập quan tâm tại những nhà đấu giá quốc tế.

Năm 2006, chiếc váy satin đen do Hubert de Givenchy thiết kế cho Audrey Hepburn trong Breakfast at Tiffany’s (1961) được Christie’s bán với giá 467.200 bảng Anh, cao hơn 6 lần mức ước tính ban đầu. Đây cũng là một trong những thiết kế có ảnh hưởng lớn trong lịch sử thời trang điện ảnh.

Năm 2017, bộ sưu tập quần áo và kỷ vật cá nhân của nữ diễn viên Hepburn tiếp tục được đưa ra đấu giá tại Christie’s ở London, thu về tổng cộng 4.635.500 bảng Anh (khoảng 6,2 triệu USD).

Trước đó, năm 2015, chiếc váy Vivien Leigh mặc trong phim Gone With the Wind (Cuốn theo chiều gió) cũng được bán với giá 137.000 USD.