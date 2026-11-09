Vay vốn ngân hàng kinh doanh: 4 hình thức phổ biến, 6 nhóm rủi ro và 4 lưu ý trước khi vay

Vay vốn ngân hàng giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đa dạng hóa nguồn vốn, bên cạnh vốn tự có và vốn từ đối tác. Hiện có bốn hình thức vay phổ biến: vay thế chấp, vay tín chấp, vay thấu chi và vay trả góp. Mỗi hình thức có điều kiện và rủi ro riêng, nên người vay cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Bốn hình thức vay vốn kinh doanh phổ biến

Trong bốn hình thức, vay thế chấp được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Khách hàng cần có tài sản bảo đảm cho khoản vay và có thể vay đến 80% tổng giá trị của tài sản này.

Tín dụng ngân hàng luôn là điểm tựa quan trọng cho doanh nghiệp. Ảnh: Nam Khánh.

Sáu nhóm rủi ro khi vay vốn để kinh doanh

Vay vốn đi kèm các rủi ro tài chính nếu không trả nợ đúng hạn. Cụ thể, người vay có thể gặp những rủi ro sau:

Rủi ro pháp lý: nếu không nắm rõ các điều khoản trong hợp đồng như phạt nợ quá hạn, lãi quá hạn, người vay sẽ mất thêm chi phí.

Rủi ro về đơn vị kém uy tín: khách hàng có thể gặp tổ chức tín dụng kém uy tín, với gói vay lãi suất cao cùng nhiều chi phí phát sinh khó lường trước.

Rủi ro tài chính: không trả nợ đúng hạn có thể dẫn đến mất điểm tín dụng, phải trả phí trễ nợ và mất tài sản thế chấp.

Rủi ro thị trường: nếu doanh thu không đạt kỳ vọng, doanh nghiệp sẽ khó thanh toán các khoản nợ.

Rủi ro quản lý: quản lý kém hiệu quả dẫn đến sử dụng vốn không hiệu quả, như đầu tư không sinh lời hoặc chi tiêu quá mức vào hoạt động không cần thiết, từ đó ảnh hưởng khả năng trả nợ.

Rủi ro lãi suất: lãi suất tăng làm chi phí vay cao hơn, qua đó giảm lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, trước khi vay, người vay cần xem xét kỹ và cân nhắc đầy đủ ưu, nhược điểm của việc vay vốn.

Bốn lưu ý khi vay vốn ngân hàng để kinh doanh

Theo khuyến nghị của các ngân hàng, khách hàng nên chú ý những điểm sau:

Chọn phương án vay phù hợp:

tính kỹ các phương án sao cho hạn mức, thời gian vay hợp lý và lãi suất tốt, từ đó lên kế hoạch trả nợ phù hợp.

Chọn thời gian vay hợp lý:

nếu đủ khả năng tài chính, có thể cân nhắc thời hạn vay ngắn. Ngược lại, kỳ hạn dài giúp giảm gánh nặng tài chính hàng tháng.

Cung cấp thông tin chính xác:

hồ sơ dễ được xét duyệt hơn khi khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của ngân hàng.

Đọc kỹ điều khoản hợp đồng:

hiểu rõ các điều khoản và điều kiện giúp khách hàng nắm quyền lợi và trách nhiệm của mình trong quá trình vay.