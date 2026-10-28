Vay vốn lãi suất tới 19%/năm, HoREA kiến nghị gì?

Trước thực trạng có doanh nghiệp phải vay vốn với lãi suất lên tới 18–19%/năm, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai các giải pháp giảm chi phí vốn, khơi thông tín dụng cho thị trường bất động sản.

HoREA đề nghị NHNN quyết liệt đôn đốc, kiểm tra các ngân hàng thương mại thực hiện chủ trương giảm lãi suất cho vay thực chất, hỗ trợ nền kinh tế và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, khách hàng vay vốn.

Trước mức lãi suất vay lên tới 19%/năm, HoREA đề xuất ngân hàng chia sẻ lợi nhuận để giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp.

Tại cuộc họp với các tổ chức tín dụng ngày 19/10/2026 của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn về việc giảm mặt bằng lãi suất.

Theo chỉ đạo này, các ngân hàng thương mại phải giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi tiết kiệm niêm yết kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, không chạy đua tăng lãi suất huy động và giảm từ 1,5–2%/năm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Việc giảm lãi suất áp dụng đối với cả khoản vay mới và dư nợ hiện hữu.

Theo Hiệp hội, đây là lần đầu Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng cùng chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay, thay vì chỉ kêu gọi tiết giảm chi phí hoạt động.

Hiệp hội dẫn số liệu 27 ngân hàng thương mại có lợi nhuận hằng năm thường vào khoảng 7–10 tỷ USD, trong khi tổng vốn điều lệ khoảng 922.000 tỷ đồng. Theo tính toán của HoREA, lợi nhuận bình quân của nhóm ngân hàng này tương đương khoảng 19,7–28,2%/năm so với tổng vốn điều lệ. Trong khi đó, một số địa phương phản ánh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ngày 13/10/2026 có doanh nghiệp phải vay vốn với lãi suất lên tới 18–19%/năm.

Bên cạnh chi phí lãi vay, HoREA cũng phản ánh tình trạng một số tổ chức tín dụng định giá tài sản thế chấp thường chỉ bằng khoảng 70% giá trị thực, thậm chí thấp hơn trong một số trường hợp, khiến người vay chịu thiệt.

Từ thực tế này, HoREA nhấn mạnh việc giảm lãi suất cần được thực hiện trên cơ sở tiết giảm chi phí hoạt động và chia sẻ lợi nhuận của ngân hàng, không hạ chuẩn tín dụng hay đánh đổi chất lượng tài sản để tăng quy mô cho vay.

Một kiến nghị đáng chú ý khác của HoREA là đề nghị Chính phủ và NHNN xem xét cho phép người mua, mua trả góp nhà ở thương mại giá phù hợp được vay gói tín dụng 153.000 tỷ đồng với lãi suất hợp lý.

Cụ thể, Hiệp hội đề xuất mức lãi suất cho nhóm người mua nhà này thấp hơn 1,5–2 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay bình quân của nhóm Big 4, tương tự cơ chế áp dụng với người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và người trẻ dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội.

HoREA cho rằng việc mở rộng đối tượng tiếp cận tín dụng sẽ góp phần hỗ trợ người có nhu cầu mua nhà ở thương mại giá phù hợp. Đây hiện là kiến nghị của Hiệp hội, chưa phải chính sách đã được thông qua.

HoREA cũng đề nghị mở rộng cơ chế không tính dư nợ của một số khoản vay vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Hiện cơ chế này áp dụng với các khoản vay thuộc dự án nhà ở xã hội và dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có các dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Hiệp hội kiến nghị xem xét bổ sung các dự án nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp và một số dự án khu công nghiệp trọng điểm theo đề xuất của địa phương. Việc mở rộng cần dựa trên phân loại rủi ro của từng loại dự án, thay vì mặc định toàn bộ lĩnh vực bất động sản đều có mức độ rủi ro cao.

Ngoài các giải pháp tín dụng, HoREA đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán nhằm phát triển ngành quỹ, quỹ đầu tư bất động sản và quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT). Theo Hiệp hội, phát triển các kênh này sẽ góp phần thúc đẩy thị trường vốn trung và dài hạn, giảm sự phụ thuộc của doanh nghiệp bất động sản vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng.