Vay tiền online rồi chuyển cuộc gọi đòi nợ đến công an để né nợ

Công an xã Bình Sơn xử lý trường hợp sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng trực ban. Ảnh: CA xã Bình Sơn

Trước đó, ngày 9.10.2026, Trưởng Công an xã Bình Sơn đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.B. về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định pháp luật.

Hành vi vi phạm được xử lý theo điểm e, khoản 3, Điều 96 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Theo kết quả xác minh, N.V.B. trước đó vay tiền thông qua các ứng dụng trực tuyến trên internet và liên tục nhận được các cuộc gọi đòi nợ gốc, lãi. Để né tránh việc bị đòi nợ, người này đã sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi, khiến các cuộc gọi từ chủ nợ được chuyển đến số điện thoại đường dây nóng trực ban Công an xã Bình Sơn.

Việc làm này khiến hệ thống liên lạc của trực ban công an xã liên tục nhận các cuộc gọi không liên quan, gây ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của người dân, đồng thời cản trở hoạt động chỉ đạo, điều hành và xử lý các tình huống khẩn cấp tại địa phương.

Sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Bình Sơn đã tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Bình Sơn khuyến cáo người dân thận trọng khi vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến không rõ nguồn gốc; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không lợi dụng dịch vụ viễn thông để gây cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.