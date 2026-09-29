Vay tiền online, lãi suất 'cắt cổ', cảnh giác dính bẫy tín dụng đen

Hơn 50 người, hơn 300 lượt vay

Ngày 28/9/2026, Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hải Đăng, trú phường Tương Mai, TP. Hà Nội để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9/2025 đến nay, Đăng cho hơn 50 người trên địa bàn Đà Nẵng vay tiền với hơn 300 lượt vay. Tổng số tiền giao dịch vượt 1 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hải Đăng, trú phường Tương Mai, TP. Hà Nội để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng)

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Đăng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Năm 2022, đối tượng từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn (cũ) xử phạt 18 tháng tù về tội danh này. Sau khi chấp hành xong án phạt vào cuối năm 2022, Đăng tiếp tục quay lại con đường phạm pháp.

Tháng 9/2025, Đăng trở lại Đà Nẵng, cư trú tại khu vực Quảng Hậu (phường Điện Bàn Đông) nhưng không đăng ký lưu trú theo quy định. Tại đây, đối tượng âm thầm tổ chức hoạt động cho vay với phương thức ngày càng kín kẽ.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, thường xuyên di chuyển liên phường, liên xã. Từ đó, lực lượng trinh sát tập trung rà soát, xác minh và làm rõ hoạt động của Đăng.

Ngày 22/9, Đăng được triệu tập làm việc. Trước những tài liệu, chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Quảng cáo “tài chính linh hoạt”, phía sau là lãi suất hơn 450%/năm

Không phát tờ rơi hay công khai tìm khách hàng như phương thức truyền thống, Đăng tận dụng mạng xã hội để tiếp cận người có nhu cầu vay tiền.

Đối tượng thuê người chạy quảng cáo với những nội dung như: “Giải pháp tài chính khu vực Đà Nẵng”, “Tài chính linh hoạt 24/7”, “Hỗ trợ tài chính linh hoạt 24/7”... Khi người có nhu cầu tương tác, hệ thống chuyển sang tin nhắn để thu thập số điện thoại và tư vấn khoản vay.

Vỏ bọc là thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, nhưng phía sau lại là mức lãi suất rất cao. Theo điều tra, người vay phải trả góp trong 26 ngày, với mức lãi lên tới 30% mỗi chu kỳ. Quy đổi theo năm, lãi suất thực tế vượt 450%/năm.

Trước khi giải ngân, Đăng còn khấu trừ trước tiền góp của 2 ngày và thu thêm khoản phí từ 5-10% giá trị khoản vay. Số tiền cho vay từ 5 triệu đến 200 triệu đồng.

Để kiểm soát khoản vay, Đăng trực tiếp đến nhà, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh giao tiền và yêu cầu người vay quay video quá trình nhận tiền. Với người kinh doanh, đối tượng yêu cầu cung cấp giấy đăng ký kinh doanh, quay video cửa hàng và thực hiện giải ngân qua tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Đăng trực tiếp thu tiền hàng ngày. Nếu không gặp được người vay, đối tượng yêu cầu chuyển khoản tiền góp và lãi.

Đáng lo ngại hơn, khi người vay chậm trả, phương thức đòi nợ không dừng ở việc nhắc nợ. Đăng liên tục gọi điện gây áp lực, đe dọa đăng hình ảnh cá nhân, hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc tìm đến tận nơi ở, nơi kinh doanh để buộc người vay trả tiền.

Đừng để “cần tiền gấp” thành cái bẫy

Vụ việc một lần nữa cho thấy tín dụng đen đang thay đổi cách tiếp cận. Những lời quảng cáo về “hỗ trợ tài chính”, “giải ngân nhanh”, “không cần thế chấp” trên mạng xã hội có thể tạo cảm giác thuận tiện, nhưng người vay rất dễ bỏ qua những điều khoản bất lợi về lãi suất, phí và cách thức thu hồi nợ.

Người dân khi có nhu cầu vay vốn cần ưu tiên các tổ chức tín dụng hợp pháp, tìm hiểu kỹ lãi suất, phí và điều kiện vay trước khi ký kết hoặc chuyển tiền. Không nên cung cấp tùy tiện hình ảnh giấy tờ cá nhân, tài khoản ngân hàng hay hình ảnh riêng tư cho các tài khoản quảng cáo không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu cho vay với lãi suất bất thường, đe dọa, cưỡng ép hoặc có hành vi đòi nợ trái pháp luật, người dân cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản nhận tiền và các chứng cứ liên quan để cung cấp cho cơ quan công an.

Từ khoản vay tưởng như giải quyết được khó khăn trước mắt, người vay có thể nhanh chóng rơi vào vòng xoáy nợ nần và áp lực tinh thần. Sự tỉnh táo ngay từ bước tìm kiếm khoản vay chính là cách đầu tiên để tránh trở thành nạn nhân của tín dụng đen trên không gian mạng.