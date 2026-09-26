Trong khi vẫn duy trì công việc giảng dạy tại 1 trường ở địa phương, 2 vợ chồng từng bước xây dựng danh mục đầu tư qua nhiều năm thị trường biến động. Câu chuyện của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý nhưng cũng làm dấy lên cảnh báo về rủi ro vay nợ để mua cổ phiếu.

Bài viết được người chồng chia sẻ trên Blind, diễn đàn ẩn danh dành cho dân công sở Hàn Quốc, vào cuối tháng 6 với tiêu đề “Cuộc đời tôi thay đổi nhờ Samsung Electronics”. Chỉ sau vài ngày, nội dung thu hút hàng trăm bình luận.

Người chồng sinh năm 1993, cho biết cả anh và vợ đều là giáo viên tiểu học tại vùng quê. Từ tháng 1/2021, họ bắt đầu vay tiền từ nhiều nguồn như tín dụng ngân hàng, quỹ công đoàn giáo viên và Công ty Tài chính Chứng khoán Hàn Quốc để mua cổ phiếu ưu đãi Samsung Electronics.

Vay tiền mua cổ phiếu suốt nhiều năm, cặp vợ chồng giáo viên lãi "khủng" hơn 38 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ý tưởng đầu tư bắt nguồn từ 1 kênh YouTube có tên “Million Electronics”, hiện đã biến mất. Theo người chồng, nguyên lý được đưa ra là vay những khoản “nợ tốt”, mua cổ phiếu của công ty hàng đầu rồi nắm giữ lâu dài, không bán.

Đến tháng 11/2024, trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, người đàn ông vẫn quyết định rót thêm tiền. Đây cũng là lần mua cuối cùng của 2 vợ chồng.

Hiện người chồng nắm giữ 10.000 cổ phiếu, còn vợ sở hữu 3.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu ưu đãi Samsung Electronics của gia đình lên 13.000.

Sau khi trừ toàn bộ lãi vay đã thanh toán trong 5 năm, khoản lãi ròng của họ được ước tính khoảng 2 tỷ won, tương đương hơn 38 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Người chồng cho biết không có kế hoạch bán số cổ phiếu này mà muốn để lại cho con trai và con gái.

Theo những ước tính anh tham khảo từ các công ty chứng khoán, mức cổ tức đặc biệt có thể đạt khoảng 10.000 won cho mỗi cổ phiếu vào đầu năm sau. Nếu mức này được áp dụng, 13.000 cổ phiếu có thể mang về khoảng 130 triệu won trước thuế, tương đương 2,47 tỷ đồng.

“Đó là con ngỗng đẻ trứng vàng và tôi không cần phải mổ bụng nó”, anh viết, coi cổ tức là nguồn thu nhập thụ động.

Người đàn ông cũng cho biết sẽ nghiêm túc cân nhắc nghỉ hưu nếu khoản cổ tức thường xuyên vượt mức lương của cả 2 vợ chồng giáo viên.

Người đàn ông cũng cho biết sẽ nghiêm túc cân nhắc nghỉ hưu nếu khoản cổ tức thường xuyên vượt mức lương của cả 2 vợ chồng giáo viên. Ảnh minh họa

Trong bài viết, anh dành nhiều lời cảm ơn vợ vì đã ủng hộ trong suốt 5 năm thị trường lao dốc. Theo anh, dù giá cổ phiếu giảm sâu, người vợ chưa từng trách móc chồng.

Anh dẫn lại quan điểm của Warren Buffett rằng lựa chọn đúng người bạn đời là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời. Để cảm ơn vợ, người chồng tặng cô 1 chiếc Tesla Model Y, trong khi bản thân đặt mua 1 chiếc Model 3.

Người đàn ông 33 tuổi cũng cho biết tiêu chuẩn giàu có mà xã hội đặt ra không có ý nghĩa với anh, bởi số tiền hiện tại đã đủ đối với gia đình.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. 1 số người gọi đây là hình mẫu đầu tư dài hạn, nhưng nhiều ý kiến cảnh báo vay nợ để đầu tư là chiến lược có rủi ro cao và kết quả trong quá khứ không bảo đảm cho tương lai.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc từng bày tỏ lo ngại xu hướng vay nợ để đầu tư gia tăng có thể trở thành rủi ro đối với sự ổn định tài chính của đất nước.