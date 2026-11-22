Ngân hàng đẩy vốn thế nào?

Những tháng cuối năm, thị trường tài chính bất động sản ghi nhận sự chủ động của các ngân hàng thương mại trong việc đưa dòng vốn vào phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu thực. Để kích thích sức mua đang có dấu hiệu chững lại, nhiều nhà băng triển khai các chương trình cho vay mua nhà với mức lãi suất ưu đãi trong thời gian đầu, cùng các chính sách thiết kế riêng cho người trẻ và người mua nhà lần đầu.

Nhiều ngân hàng tung gói vay ưu đãi cho người dân mua nhà (ảnh: NY).

Tại BIDV, gói vay "Ngôi nhà đầu tiên" áp dụng lãi suất từ 9%/năm nếu cố định 12 tháng, 9,5%/năm với kỳ hạn 18 tháng và 10%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng.

Vietcombank cũng triển khai chương trình "Nhà mới an cư" với mức lãi suất 9%/năm trong năm đầu tiên. Trong khi đó, tại Techcombank, các khoản vay mua nhà được giới thiệu phổ biến quanh mức 9,5-10%/năm trong 12 tháng đầu, đi kèm chính sách dành riêng cho khách hàng dưới 30 tuổi. Một số chương trình vay mua nhà tại VietinBank ghi nhận mức lãi suất cố định 24 tháng trên 10%/năm.

Có 30% vốn tự có, trả nợ không quá 50% thu nhập

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở - CBRE Việt Nam - cho rằng, người mua nhà cần đánh giá kỹ năng lực tài chính trước khi quyết định vay vốn.

Theo ông Kiệt, nguyên tắc đầu tiên là người mua nên có khả năng thanh toán khoảng 30% giá trị bất động sản bằng tiền tiết kiệm hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính sẵn có. Chẳng hạn, với căn hộ trị giá 3 tỷ đồng, người mua cần chuẩn bị khoảng 1 tỷ đồng ban đầu.

Đây là khoản vốn tự có quan trọng, giúp giảm số tiền phải vay ngân hàng, đồng thời tạo dư địa tài chính để người mua ứng phó với những biến động về lãi suất và thu nhập trong quá trình trả nợ.

Số tiền dành để trả nợ vay mua nhà không nên vượt quá 50% tổng thu nhập của gia đình (ảnh: NY).

Yếu tố thứ hai là khả năng trả nợ. Theo ông Kiệt, lãi suất vay mua nhà trong giai đoạn ổn định thường dao động khoảng 8,5-10%/năm. Tuy nhiên, nếu lãi suất tăng cao trong khi người vay không có sự chuẩn bị về tài chính, áp lực dòng tiền có thể trở thành rủi ro lớn.

Vị chuyên gia khuyến nghị số tiền dành để trả nợ vay mua nhà không nên vượt quá 40% tổng thu nhập của gia đình; trong trường hợp cần thiết, mức tối đa có thể lên tới 50%.

Ví dụ, một gia đình có tổng thu nhập 50 triệu đồng/tháng nên kiểm soát khoản tiền trả nợ ngân hàng ở mức không quá 25 triệu đồng. Phần thu nhập còn lại phải đủ đáp ứng chi phí sinh hoạt và các khoản phát sinh trong quá trình sử dụng nhà ở.

Theo ông Kiệt, đây cũng là yếu tố người mua thường dễ bỏ sót khi tính toán khả năng tài chính. Bởi ngoài khoản tiền trả góp hàng tháng, việc sinh sống tại các dự án chung cư còn kéo theo nhiều chi phí như phí quản lý, vận hành, điện, nước, gửi xe và đi lại.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Châu Đình Linh - chuyên gia kinh tế - tài chính, Đại học Ngân hàng TPHCM - nhận định, người mua nhà hiện nay cần đặc biệt tỉnh táo và tránh tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ).

Quyết định mua chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố nên phải cân nhắc kỹ chứ không thể quyết định theo cảm xúc và cần dựa trên một số yếu tố quan trọng.

Ông Linh nhấn mạnh việc không nên sử dụng quá nhiều vốn vay ngân hàng. Tỷ lệ trả nợ gốc và lãi hàng tháng không nên vượt quá 50% tổng thu nhập, người có khẩu vị rủi ro cao thì cũng không nên quá 55%. Điều này để đảm bảo an toàn tài chính nếu lãi suất tăng hoặc xảy ra vấn đề tài chính cá nhân.