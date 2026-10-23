Vây đánh, tát liên tiếp một thiếu niên giữa con hẻm, 4 người bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ

Theo South China Morning Post (SCMP), ngày 21/10, người phát ngôn cảnh sát cho biết 4 nam thiếu niên địa phương, từ 13 đến 17 tuổi, bị bắt vào ngày 20/10. Những người này bị tình nghi có hành vi xúi giục người khác gia nhập hội bất hợp pháp và hành hung gây thương tích thực tế.

Cảnh sát mở cuộc điều tra sau khi phát hiện đoạn video ghi lại vụ việc được cho là xảy ra vào rạng sáng 19/10. Cả 4 người hiện bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đoạn video được SCMP xem cho thấy một thiếu niên bị nhiều người vây quanh trong con hẻm nằm giữa hai tòa nhà. Nạn nhân bị đấm, tát vào mặt và liên tục nghe những lời chửi bới trong lúc xảy ra xô xát.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: The Standard

Đáng chú ý, ở cuối đoạn clip, một người được cho là tham gia vụ việc đã buông lời đe dọa nạn nhân: “Nhớ lấy, tao mới là đại ca của mày”, trước khi nhóm người rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh trong video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người chú ý đến tính chất bạo lực của vụ việc cũng như độ tuổi còn rất trẻ của những người liên quan.

Theo thông tin được cảnh sát công bố, vụ việc đang được đội phòng chống hội Tam Hoàng thuộc Đồn cảnh sát khu vực Eastern tiếp tục điều tra.

Việc bắt giữ 4 thiếu niên được thực hiện sau khi cảnh sát tiến hành xác minh đoạn video lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố đầy đủ danh tính những người liên quan cũng như động cơ dẫn đến vụ xô xát.

Vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận Hong Kong, đặc biệt trong bối cảnh những hình ảnh bạo lực giữa các thanh thiếu niên có thể nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội.

Hiện cả 4 thiếu niên mới bị bắt để điều tra. Các cáo buộc liên quan chưa đồng nghĩa với việc họ đã bị tòa án kết luận phạm tội.