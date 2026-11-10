Váy dạ hội đẹp nhất chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang khoe đôi chân thẳng tắp trong bộ váy dạ hội màu bạc, đính kết cầu kỳ. Điểm nhấn của thiết kế là phần tà váy lông vũ màu trắng tôn lên vẻ kiêu sa của người đẹp Hà Nội.

Thiết kế tôn lên đường cong quyến rũ của Yến Trang. Cô sinh năm 2006, cao 1,71 m, là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Yến Trang thuộc nhóm thí sinh có kỹ năng trình diễn nổi bật của cuộc thi năm nay.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh chọn váy dạ hội xuyên thấu màu hồng pastel, đi kèm khăn choàng cùng tông màu. Trong phần trình diễn, Khánh Linh gặp sự cố vấp ngã, tuy nhiên cô nhanh chóng xử lý, thể hiện bản lĩnh sân khấu ấn tượng. Cô sinh năm 2006, đến từ TPHCM, là sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi chọn váy dạ hội màu vàng gold đính đá, khoe đôi chân thon. Lê Phương Nghi sinh năm 2006, cao 1,72 m, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Phương Nghi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 với thành tích Hoa khôi Ngoại thương, sở hữu IELTS 7.5 và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật. Cô còn có thể chơi đàn piano.

Vũ Hồng Hạnh chọn váy dạ hội xuyên thấu màu bạc lấp lánh, kết hợp khăn choàng lông vũ. Cô là người đẹp hai lần giành chiến thắng ở giải bình chọn trong cả chung khảo và chung kết. Cô sinh năm 2003, đến từ Phú Thọ, tốt nghiệp chuyên ngành Luật - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Đinh Hoàng Gia Linh chọn váy dạ hội tông màu hồng ngọt ngào. Trong đêm chung kết, cô lọt vào Top 5 và giành giải Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật. Gia Linh sinh năm 2006, cao 1,74 m, đến từ Thanh Hóa, sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học RMIT Việt Nam.

Đặng Thị Ngọc Lan trong phần trình diễn váy dạ hội. Cô lọt vào top 5 chung cuộc. Ngọc Lan sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, cao 1,73 m, là sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Ngân hàng.

Đinh Diệu Anh chọn váy dạ hội tông màu trắng sang trọng. Cô vào top 10 và giành giải Đại sứ Thời trang và Thể thao. Đinh Diệu Anh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô cao 1,68 m, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương. Diệu Anh hoàn thành đồng thời hai chương trình Tiếng Anh thương mại và Kinh tế đối ngoại, lần lượt tốt nghiệp loại Xuất sắc và loại Giỏi.

Bùi Mai Linh lọt vào top 10 và giành giải Người đẹp Biển. Cô sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Lưu Phương Anh chọn váy dạ hội tông màu đỏ nổi bật. Tại đêm chung kết, cô dừng chân ở Top 15. Cô là sinh viên khoa Quản lý Kinh doanh và Marketing, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Nguyễn Thị Kim Châu được xướng tên vào Top 10 sau phần trình diễn váy dạ hội. sinh năm 2006, đến từ TPHCM. Cô là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Văn Hiến.

Gouband Lisa diện váy dạ hội xẻ tà quyến rũ trong phần thi dạ hội dành cho top 15. Người đẹp sinh năm 2007, đến từ TPHCM, là sinh viên chuyên ngành Cử nhân Khoa học Quản lý Thương mại tại trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon Business School (Pháp).

Tạ Thị Hoa vào Top 10 và giành giải Đại sứ Du lịch và Môi trường. Cô sinh năm 2005, đến từ Thái Nguyên, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Du lịch Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS).

Nguyễn Thị Hoa lọt vào top 10 sau phần thi dạ hội. Cô sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa, từng đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2025.

Phạm Lê Ái Linh trong phần thi dạ hội của top 15. Cô sinh năm 2007, là sinh viên năm hai ngành Kế toán chất lượng cao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Nguyễn Thục Uyên Nhi dừng chân ở Top 15. Cô sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời học song bằng ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương.