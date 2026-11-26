Đêm 7-11-2026, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và đơn vị liên quan tiến hành triệu tập, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức chốt chặn tại nhiều tuyến đường trọng điểm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng chức năng kịp thời triệu tập răn đe, ngăn chặn, vây bắt 295 đối tượng, tạm giữ 242 phương tiện ngay khi các đối tượng vừa chuẩn bị tụ tập, không để xảy ra tình trạng chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự.

Các đối tượng bị triệu tập về cơ quan công an

Qua phân loại, kiểm tra và xử lý ban đầu, Phòng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với 195 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 154 phương tiện và 41 giấy tờ các loại.

Đối với 47 phương tiện xác định không có vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành trả lại theo quy định; đồng thời thông báo Công an xã, phường liên quan tiếp nhận, phối hợp quản lý, giáo dục trường hợp vi phạm.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã, phường tổ chức kiểm tra ma túy đối với toàn bộ 295 đối tượng; tiếp tục xác minh, làm rõ vi phạm khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.