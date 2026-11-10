Vây bắt 295 thanh thiếu niên tụ tập trong đêm, tạm giữ 242 xe máy

Test nhanh ma túy các đối tượng. (Ảnh: CACC)

Ngày 10/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đêm 7/11, lực lượng chức năng đã huy động nhiều đơn vị, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên có dấu hiệu hẹn nhau tụ tập, di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường trọng điểm.

Trước đó, qua nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hẹn nhau sử dụng xe mô tô tụ tập, di chuyển thành đoàn. Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động xây dựng phương án ngăn chặn.

Đêm 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại nhiều tuyến đường trọng điểm.

Cảnh sát giao thông lập biên bản trường hợp vi phạm. (Ảnh: CACC)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng chức năng đã triệu tập, răn đe, ngăn chặn và vây bắt 295 đối tượng, tạm giữ 242 phương tiện ngay khi các đối tượng chuẩn bị tụ tập, không để xảy ra tình trạng chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự.

Qua phân loại, kiểm tra ban đầu, Phòng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với 195 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 154 phương tiện và 41 giấy tờ các loại. Đối với 47 phương tiện được xác định không có vi phạm, lực lượng chức năng đã trả lại theo quy định. Công an tỉnh cũng thông báo Công an các xã, phường liên quan phối hợp quản lý, giáo dục những trường hợp vi phạm.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các xã, phường tổ chức kiểm tra ma túy đối với toàn bộ 295 đối tượng; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm khác (nếu có) để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em; thanh, thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập, cổ vũ hoặc tham gia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm.