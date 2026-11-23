Một chính sách tín dụng ưu đãi mới vừa có hiệu lực, mở ra cơ hội an cư thiết thực cho người dân vùng khó khăn.

Theo Nghị định 416/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 19/11, một số hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay tối đa 100 triệu đồng để có đất ở và 100 triệu đồng để làm nhà, tức tối đa 200 triệu đồng mỗi hộ, với lãi suất chỉ 3% mỗi năm và thời hạn tới 15 năm. Đây là chính sách nhân văn, hỗ trợ đúng nhóm người cần nhất trên hành trình an cư.

Ai được thụ hưởng và vay thế nào

Chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở áp dụng với hai nhóm hộ gia đình. Thứ nhất là hộ gia đình người dân tộc thiểu số, có chủ hộ hoặc vợ, chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số.

Thứ hai là hộ gia đình người Kinh thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, sinh sống tại thôn hoặc xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các hộ cần cư trú tại địa phương và có tên trong danh sách được thụ hưởng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Vốn vay dùng để trang trải chi phí có đất ở, xây mới, sửa chữa hoặc cải tạo nhà ở. Người vay có thể chọn một trong hai chính sách hoặc hưởng cả hai nếu đủ điều kiện. Lãi suất là 3% mỗi năm, thời hạn tối đa 15 năm, và đáng chú ý là các hộ thuộc nhóm này không phải thực hiện biện pháp bảo đảm cho khoản vay, tức không cần thế chấp. Việc cho vay được thực hiện qua Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Hỗ trợ cả đất sản xuất và chuyển đổi nghề

Ảnh minh họa

Bên cạnh đất ở và nhà ở, Nghị định còn hỗ trợ các hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp không có hoặc thiếu đất sản xuất. Nhóm này được vay tối đa 200 triệu đồng để tạo quỹ đất sản xuất hoặc học nghề, chuyển đổi nghề, với lãi suất ưu đãi và thời hạn tới 10 năm.

Cách tiếp cận toàn diện này không chỉ lo chỗ ở, mà còn trao cho người dân phương tiện để làm ăn, tạo sinh kế bền vững, giúp họ tự vươn lên thay vì chỉ trông chờ hỗ trợ.

Ý nghĩa và điều cần lưu ý

Chính sách này thể hiện sự quan tâm thiết thực tới những vùng còn nhiều khó khăn, nơi giấc mơ có một mái nhà vững chãi vẫn là điều xa vời với nhiều gia đình. Việc bỏ yêu cầu tài sản bảo đảm và cho vay dài hạn với lãi suất rất thấp giúp đồng vốn đến được đúng người cần, đúng lúc.

Người dân thuộc diện thụ hưởng nên chủ động liên hệ chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội để tìm hiểu điều kiện, thủ tục và được hướng dẫn cụ thể. Một chính sách tốt chỉ phát huy trọn vẹn giá trị khi người dân nắm được thông tin và chủ động tiếp cận đúng cách.