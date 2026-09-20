Vay 200 triệu, sau 1 tháng nam thanh niên phải trả lãi 40 triệu đồng

Ngày 20/9, thông tin từ Công an xã Vũ Thư (Hưng Yên) cho biết, mới đây cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" đối với bị can Trương Văn Long (SN 1992, trú tại tổ Cộng Hòa, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, ngày 14/9, Công an xã Vũ Thư tiếp nhận đơn tố giác của quần chúng nhân dân phản ánh có đối tượng cho vay tiền với mức lãi suất cao.

Đối tượng Trương Văn Long tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vũ Thư xác định Trương Văn Long có hành vi cho Nguyễn Thái S (SN 1995, trú tại tổ Thượng Cầm, phường Trần Lãm) vay số tiền 200 triệu đồng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2026 đến tháng 9/2026 tại địa bàn xã Vũ Thư.

Theo kết quả xác minh, Long và S thỏa thuận mức lãi suất 5000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương mức lãi suất cao hơn nhiều lần mức lãi suất được pháp luật cho phép. Quá trình cho vay, Long đã thu số tiền lãi của S khoảng 40 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính khoảng hơn 33 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an xã Vũ Thư khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao, đặc biệt là hình thức cho vay không cần thế chấp, giải ngân nhanh nhưng kèm mức lãi suất lớn. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu cho vay lãi nặng, "tín dụng đen", người dân cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.