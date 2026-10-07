Vay 180 triệu đồng, người phụ nữ bị 'Thảo Ràn Ri' ép trả khoản lãi gần nửa tỷ

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo cho N.T.D. (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) nhiều lần vay với tổng số tiền gốc là 180 triệu đồng, tính lãi suất 5.000 đồng/01 triệu đồng/ngày – tương đương 182,5%/năm; qua đó thu lời gần nửa tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thảo (áo đen) - Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Đến thời hạn phải trả lãi, nếu N.T.D. không trả tiền lãi đúng hạn thì Thảo liên tục gọi điện, thúc ép, yêu cầu, gây áp lực yêu cầu phải trả tiền.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.