Vay 135 triệu đồng cứu con sau tai nạn, gia đình cạn khả năng xoay xở

Gia đình chị Nguyễn Thị Hà (ở thôn 1, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình) cho biết, tối 31/8/2026, con trai chị là Lê Quang Minh (SN 2010) đi chơi với bạn, lúc trở về nhà không may gặp tai nạn. Minh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Em Lê Quang Minh bị tai nạn giao thông đa chấn thương nặng. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng Minh vẫn phải điều trị phục hồi lâu dài

Bác sĩ cho biết Minh bị đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não, máu tụ trong não, chấn thương hàm mặt, vỡ xương đỉnh, xương mũi, chấn thương bụng kín với vỡ tá tràng.

Theo gia đình, khoảng 2h ngày 1/9, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật não cho Minh, ca phẫu thuật được hoàn thành lúc 5h sáng. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật đường tiêu hóa, xử lý những đoạn ruột bị tổn thương. Ca phẫu thuật kéo dài đến 16h cùng ngày.

Hai ca phẫu thuật kéo dài suốt gần 14 tiếng đồng hồ khiến chị Hà ngóng chờ trong nỗi sợ hãi vì lo lắng điều xấu nhất có thể xảy đến với con mình. Chồng chị Hà, anh Lê Văn Đông cũng chỉ biết bên cạnh động viên vợ.

Cuối cùng, Minh cũng qua được cơn nguy kịch. Sau phẫu thuật, Minh tiếp tục được điều trị tại bệnh viện gần 20 ngày để theo dõi các tổn thương và phòng ngừa nguy cơ nhiễm trùng.

Ngày 21/9, Minh được xuất viện về nhà nhưng vẫn phải sử dụng thuốc và theo dõi sức khỏe. Bệnh viện hẹn ngày 21/10/2026 tái khám.

Sau khi xuất viện, Minh vẫn cần tiền thuốc, tái khám, đi lại và dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Lê Quang Minh bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương nặng. Trải qua 2 ca phẫu thuật và sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch và được xuất viện. Tuy nhiên, Minh vẫn cần tiếp tục theo dõi, điều trị phục hồi và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Tuy vậy, hiện giờ, gia đình chị Hà đang lâm vào cảnh khó khăn khi phải xoay xở chi phí khám và điều trị cho Minh trong thời gian tới. Bởi sau khi Minh gặp tai nạn đến nay, gia đình đã phải vay mượn để trang trải viện phí.

Chị Hà cho biết, để có tiền đóng viện phí cho Minh, vợ chồng chị đã vay khoảng 100 triệu đồng, sau đó vay thêm 35 triệu đồng khi chi phí điều trị tiếp tục phát sinh. Tổng số tiền gia đình đang nợ khoảng 135 triệu đồng.

Trong khi đó, sau khi xuất viện, Minh vẫn cần tiền thuốc, tái khám, đi lại và dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe. Ngày tái khám 21/10 đang đến gần nhưng gia đình chưa biết xoay xở thêm tiền ở đâu.

“Đợt con nằm viện vợ chồng tôi còn thay nhau trông cháu được. Giờ cháu về nhà nằm, chồng tôi ở nhà vừa chăm sóc cháu, vừa trông mẹ già bệnh tật nên rất vất vả. Ngày tái khám cũng gần đến rồi nhưng tôi không thể vay nổi”, chị Hà chia sẻ.

Trước khi Minh gặp tai nạn, hoàn cảnh gia đình chị Hà vốn đã khó khăn. Anh Đông mắc bệnh hen phế quản từ nhỏ nên không thể làm việc nặng. Mỗi khi thời tiết thay đổi, bệnh tái phát khiến sức khỏe của anh bị ảnh hưởng.

Gia đình chị Hà thuộc diện khó khăn ở địa phương

Gánh nặng kinh tế vì thế chủ yếu đặt lên vai chị Hà. Chị làm phụ xây, công việc bấp bênh, có hôm có việc, có hôm phải ở nhà chờ người gọi.

Mẹ anh Đông gần 80 tuổi, từng bị tai biến mạch máu não và cần người chăm sóc. Trong gia đình còn có em gái Minh là Lê Phương Thảo, đang học lớp 2.

Nợ chưa trả, hiện Minh lại cần tiền thuốc, tiền tái khám, tiền dinh dưỡng để hồi phục sức khoẻ. Lúc này, nếu được cộng đồng chung tay giúp đỡ, Minh sẽ có thêm điều kiện điều trị.

Bạn đọc giúp đỡ em Lê Quang Minh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.272 (em Lê Quang Minh)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Lê Văn Đông (bố của Minh) theo địa chỉ: Thôn 1, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0369664544.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý