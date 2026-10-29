VATM sẵn sàng phục vụ khai thác đường cất hạ cánh số 2 tại Phú Quốc và Phù Cát

Kiểm tra mức độ sẵn sàng khai thác đường CHC số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: VATM

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, VATM tập trung đánh giá mức độ sẵn sàng khai thác, rà soát hồ sơ, quy trình, trang thiết bị điều hành bay, huấn luyện nhân lực và phương án phối hợp giữa các đơn vị.

Việc nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và triển khai biện pháp giảm thiểu được thực hiện đồng bộ, nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi chuyển sang khai thác chính thức. Đường CHC số 2 có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển du lịch, thu hút đầu tư và phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Tại Cảng hàng không Phù Cát, công tác chuẩn bị tập trung vào bốn phương diện: Khai thác, kỹ thuật, an toàn và con người. Các nội dung bao gồm kiểm tra tài liệu, quy trình, điều kiện vận hành trang thiết bị; huấn luyện nhân viên không lưu, kỹ thuật, quan trắc khí tượng và rà soát biện pháp kiểm soát rủi ro.

VATM cũng tổ chức diễn tập xử lý các tình huống có thể phát sinh trong giai đoạn đầu khai thác, như tàu bay lăn nhầm hoặc tiếp cận nhầm đường CHC, đường CHC mới tạm thời không khai thác được và phải chuyển đổi phương án điều hành.

Qua diễn tập, kíp trực thực hành nhận diện bất thường, trao đổi thông tin, xác nhận huấn lệnh và phối hợp với lực lượng quân sự, đơn vị khai thác cảng để lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

Các hoạt động này giúp kiểm tra tính khả thi của phương án, làm rõ trách nhiệm tại từng vị trí và kịp thời bổ sung những nội dung còn thiếu trước khi áp dụng vào thực tế.

Với sự chuẩn bị đồng bộ tại Phú Quốc và Phù Cát, VATM sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, liên tục, hiệu quả; đồng thời phối hợp giám sát chặt chẽ giai đoạn đầu khai thác, góp phần phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không mới.