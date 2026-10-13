VATM phối hợp bảo đảm an toàn các chuyến bay hiệu chuẩn tại Long Thành

Kíp trực kiểm soát không lưu tập trung điều hành, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THÙY DUNG)

Việc này nhằm đánh giá độ chính xác và khả năng hoạt động của các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu hàng không trong điều kiện thực tế. Đây là bước kỹ thuật quan trọng, cung cấp cơ sở để các đơn vị chuyên môn đánh giá hệ thống, phục vụ quá trình chuẩn bị khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, trong 2 ngày 12 và 13/10, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Quản lý bay sử dụng tàu bay Beechcraft B300/B350, số hiệu liên lạc CBA35, thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không phục vụ đường cất hạ cánh 05R/23L tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Các bài bay tập trung vào hệ thống ILS/DME 23L, PAPI 23L, ALS 23L và hệ thống dẫn đường vô tuyến DVOR/DME Long Thành. Ngày 13/10, hoạt động tiếp tục với hệ thống ILS/DME 05R, PAPI 05R và hệ thống đèn tiếp cận ALS 05R–23L. DVOR/DME cung cấp thông tin về phương vị và cự ly, hỗ trợ xác định vị trí tương đối của tàu bay so với đài dẫn đường. Việc kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống giúp đánh giá các thông số kỹ thuật, phục vụ quá trình hoàn thiện điều kiện bảo đảm hoạt động bay.

Tàu bay Beechcraft B300/B350 thực hiện nhiệm vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn các hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: THÙY DUNG)

Lãnh đạo VATM cho biết, trong suốt đợt bay, các lực lượng điều hành bay, kỹ thuật, khí tượng và quản lý hạ tầng duy trì phối hợp, trao đổi thông tin, theo dõi trạng thái hệ thống và hỗ trợ tổ bay thực hiện nhiệm vụ. Các bài bay trong 2 ngày được hoàn thành theo kế hoạch, không phát sinh tình huống bất thường. Kết quả đợt bay là cơ sở để các đơn vị chuyên môn tổng hợp, đánh giá số liệu kiểm tra, hiệu chuẩn và tiếp tục thực hiện các bước kỹ thuật, thủ tục liên quan theo quy định.

Để chuẩn bị bay kiểm tra, hiệu chuẩn, tại Long Thành, Trung tâm Kiểm soát không lưu chủ động bố trí kiểm soát viên không lưu, nhân viên kỹ thuật và cán bộ quản lý phục vụ đợt bay; đồng thời rà soát phương tiện, trang thiết bị và các phương án phối hợp, xử lý tình huống. Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành duy trì phối hợp trong quá trình tiếp nhận, điều hành và chuyển giao trách nhiệm kiểm soát tàu bay theo phương án được phê duyệt.

Đặc thù của hoạt động này đòi hỏi kiểm soát viên không lưu nắm chắc từng bài bay, duy trì liên lạc liên tục và phối hợp chính xác với tổ bay, các đơn vị kỹ thuật mặt đất. Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng giúp hoạt động điều hành đáp ứng yêu cầu của từng nội dung kiểm tra, hiệu chuẩn.

“Khác với các chuyến bay vận tải thông thường, bay kiểm tra, hiệu chuẩn yêu cầu tàu bay thực hiện những đường bay chuyên biệt như tiếp cận theo trục đường cất hạ cánh, bay theo quỹ đạo xác định hoặc kiểm tra phạm vi phủ sóng của thiết bị dẫn đường. Mỗi bài bay phục vụ đánh giá những thông số kỹ thuật cụ thể của hệ thống”, lãnh đạo VATM cho hay.

Phi công thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Long Thành. (Ảnh: THÙY DUNG)

Đối với VATM, quá trình triển khai bay kiểm tra, hiệu chuẩn góp phần rà soát phương án phối hợp, điều kiện kỹ thuật và khả năng sẵn sàng của lực lượng không lưu, khí tượng tại Long Thành. Đây là những nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại sân bay mới. Với công trình hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia như Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, yêu cầu về tiến độ luôn gắn liền với chất lượng và an toàn. VATM tiếp tục phối hợp với ACV và các đơn vị liên quan hoàn thiện các điều kiện bảo đảm hoạt động bay, góp phần thực hiện mục tiêu đưa sân bay vào khai thác an toàn, hiệu quả theo kế hoạch.