VATM hướng tới mục tiêu điều hành hơn một triệu chuyến bay trong năm 2027

Kíp trực điều hành bay tại Trung tâm kiểm soát đường dài Hà Nội. Ảnh: VATM

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 1691/QĐ-BXD ngày 29/9 giao chỉ tiêu định hướng năm 2027 cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Kế hoạch điều hành hơn một triệu chuyến bay năm 2027

Theo Quyết định, năm 2027, VATM được giao điều hành 1,062 triệu lần/chuyến bay, với tổng doanh thu dự kiến đạt 6.579 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.493 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 2.152 tỷ đồng. Những chỉ tiêu này là cơ sở quan trọng để VATM xây dựng kế hoạch kinh doanh và hướng tới mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045.

Các chỉ tiêu trên vừa phản ánh quy mô hoạt động ngày càng mở rộng của VATM, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, điều hành và bảo đảm an toàn bay.

Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM xây dựng và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 trước ngày 31/12/2026.

Hội đồng thành viên VATM sẽ chỉ đạo thực hiện và báo cáo tiến độ, trong khi Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát quá trình triển khai và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Mục tiêu doanh thu vượt 30.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030

Mục tiêu năm 2027 được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển của VATM đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Tổng công ty sẽ tiếp tục duy trì mô hình doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay.

Bên cạnh nhiệm vụ an toàn, VATM sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống quản lý không lưu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tổng công ty đang tích cực triển khai các chương trình phù hợp với định hướng của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), tiêu biểu là Kế hoạch không lưu toàn cầu (GANP) và Chương trình Bầu trời liền mạch khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Seamless ANS APAC).

Trong giai đoạn 2026-2030, Công ty mẹ VATM đặt mục tiêu đạt 6,17 triệu chuyến bay điều hành, tổng doanh thu 30.323 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế sau trích lập quỹ khoa học công nghệ đạt 5.263 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty mẹ dự kiến vượt 2.504 tỷ đồng.

Đặc biệt, VATM đang từng bước đảm nhận vai trò dẫn dắt trong việc chia sẻ dữ liệu không lưu khu vực qua Hệ thống Quản lý thông tin diện rộng (SWIM) và áp dụng phương thức khai thác dựa trên quỹ đạo bay (TBO) trên các luồng bay trục chính. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp tối ưu hóa hoạt động vùng trời và nâng cao khả năng phối hợp hiệu quả.

Đến năm 2030, VATM đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tầm nhìn đến năm 2045, Tổng công ty phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong trong khu vực, bảo đảm an toàn khai thác tối đa và đóng góp tích cực vào việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực.

Trần Trọng