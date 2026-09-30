VATM được giao mục tiêu điều hành hơn 1 triệu chuyến bay trong năm 2027

Điều hành hơn 1 triệu chuyến bay, doanh thu 6.579 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định giao một số chỉ tiêu định hướng năm 2027 đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Kíp trực điều hành bay tại Đài kiểm soát không lưu Nội Bài (Ảnh: VATM).

Theo đó, các chỉ tiêu định hướng chủ yếu được giao cho VATM trong năm 2027 gồm sản lượng điều hành bay đạt 1.062.000 lần/chuyến; doanh thu 6.579 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.493 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 2.152 tỷ đồng.

Trên cơ sở các chỉ tiêu được giao, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 của Tổng công ty trước ngày 31/12/2026 theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng thành viên VATM đồng thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2027 theo định hướng đã được phê duyệt và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Ban Kiểm soát VATM có trách nhiệm phối hợp theo dõi, giám sát, đôn đốc việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2027, báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Vụ Quản lý doanh nghiệp được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cơ bản trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với VATM.

Theo định hướng này, VATM tiếp tục duy trì mô hình doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, lấy cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay là lĩnh vực cốt lõi.

Doanh nghiệp được giao tập trung nguồn lực triển khai các kế hoạch phát triển quản lý không lưu toàn cầu và thực hiện các chương trình hội nhập hàng không khu vực theo định hướng của các tổ chức hàng không quốc tế.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu VATM từng bước nâng tầm vị thế từ doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á lên tầm châu lục; đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data); bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu tài chính phù hợp với diễn biến khách quan của thị trường.

Cùng với đó, VATM phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng VATM trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực đáp ứng các yêu cầu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về Kế hoạch không lưu toàn cầu (GANP), Chương trình Bầu trời liền mạch (Seamless ANS APAC) và lộ trình triển khai hệ thống quản lý không lưu (ATM) hiện đại.

Hơn 6,17 triệu lần chuyến điều hành bay trong 5 năm

Cùng với các mục tiêu về công nghệ và quản lý, định hướng giai đoạn 2026-2030 cũng đặt ra những chỉ tiêu cụ thể về sản lượng, doanh thu và đầu tư đối với Công ty mẹ VATM.

Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, Bộ Xây dựng giao Công ty mẹ VATM đạt tổng sản lượng điều hành bay khoảng 6,17 triệu lần chuyến; tổng doanh thu 30.323 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế (sau trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ) 5.263 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty mẹ được giao ở mức hơn 2.504 tỷ đồng.

Về định hướng phát triển, VATM được giao phấn đấu nâng cao mức độ trưởng thành theo Tiêu chuẩn xuất sắc (SoE) của Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay dân dụng (CANSO).

Doanh nghiệp từng bước đảm nhiệm vai trò dẫn dắt trong chia sẻ dữ liệu không lưu khu vực thông qua hệ thống Quản lý thông tin diện rộng (SWIM) và triển khai phương thức khai thác dựa trên quỹ đạo bay (TBO) trên các luồng bay trục chính.

Đến năm 2045, VATM được định hướng trở thành nhà cung cấp dịch vụ không lưu hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tiên phong trong ứng dụng công nghệ số và phát triển bền vững; bảo đảm an toàn ở mức cao nhất, tối ưu hiệu quả khai thác và góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực.

Như vậy, các chỉ tiêu năm 2027 được giao cho VATM nằm trong định hướng phát triển dài hạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, với trọng tâm vừa duy trì nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay, vừa tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.