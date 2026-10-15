Vatican cập nhật tình trạng Giáo hoàng Leo XIV sau phẫu thuật ung thư phổi

Chiều 14/10 giờ địa phương, Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican công bố thông tin về quá trình hồi phục của Giáo hoàng Leo XIV sau phẫu thuật. Thông báo do bác sĩ Luigi Carbone và Giáo sư Stefano Margaritora, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực tại Bệnh viện Gemelli, người trực tiếp thực hiện ca mổ cùng ê-kíp y tế, đưa ra.

“Sáng nay, Giáo hoàng đã được xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực theo lịch trình hậu phẫu. Kết quả xác nhận quá trình hồi phục của ngài đang diễn ra bình thường. Các chỉ số đều nằm trong phạm vi dự kiến đối với loại phẫu thuật đã thực hiện,” thông báo được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Vatican công bố ngày 14/10 giờ địa phương viết.

“Đức Giáo hoàng đã được thực hiện vật lý trị liệu hô hấp và bắt đầu đi lại trong phòng. Ngài cũng đã ăn uống bình thường trở lại. Quá trình hồi phục đang tiến triển đúng như dự kiến,” thông báo cho biết thêm.

Trong thông điệp đầu tiên sau ca phẫu thuật ung thư phổi, Giáo hoàng Leo XIV cảm ơn các tín hữu đã cầu nguyện cho ngài.

“Như các bạn đã biết, tôi không thể ở bên các bạn trong những ngày qua. Tôi chân thành cảm ơn các bạn vì những lời cầu nguyện và những công việc mà các bạn đã cùng nhau thực hiện.

Việc các bạn chia sẻ kinh nghiệm và tận tụy lắng nghe thực sự là một món quà đối với toàn thể Giáo hội. Tôi mong các bạn hãy cầu nguyện cho tôi, như tôi vẫn luôn cầu nguyện cho các bạn,” Giáo hoàng Leo XIV viết ngày 14/10 trong thông điệp gửi tới các tín hữu Công giáo tham dự hội thảo kỷ niệm 10 năm ban hành văn kiện Amoris laetitia (tiếng Latinh có nghĩa là Niềm vui Yêu thương). Văn kiện này do cố Giáo hoàng Francis ban hành, đề cập đến đời sống hôn nhân và gia đình.

Bệnh viện Gemelli ở Roma, nơi Giáo hoàng Leo XIV đang điều trị sau phẫu thuật. Ảnh: Vatican News

Theo Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Leo XIV trải qua ca phẫu thuật kéo dài 90 phút tại Bệnh viện Gemelli ở Roma chiều 13/10, sau khi các bác sĩ phát hiện ngài mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư phổi phổ biến.

Ca mổ diễn ra thành công, không ghi nhận biến chứng. Sau phẫu thuật, Giáo hoàng tỉnh lại và có trạng thái ổn định. Sau thời gian theo dõi ngắn, ông được đưa về phòng bệnh ở tầng 10 để nghỉ ngơi.

Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng dự kiến điều trị tại bệnh viện khoảng một tuần. Vatican cũng thông báo Giáo hoàng quyết định hủy toàn bộ các sự kiện công khai đến ngày 20/10 để tập trung điều trị.

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: X/@Pontifex (tài khoản X của Giáo hoàng Leo XIV)

Giáo hoàng Leo XIV, tên thật là Robert Prevost, sinh năm 1955 tại Chicago, Mỹ. Trước khi được các hồng y bầu làm giáo hoàng vào tháng 5/2025, ông đã có hàng chục năm hoạt động truyền giáo và đảm nhiệm chức vụ giám mục tại Peru.

Giáo hoàng là người yêu thích thể thao, trong đó có quần vợt, và không có thông tin cho thấy ông có hút thuốc hay gặp các vấn đề sức khỏe gần đây. Giáo hoàng dự kiến thực hiện chuyến công du kéo dài 11 ngày tới Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17/11. Hiện chưa rõ chuyến đi có diễn ra theo kế hoạch hay không.