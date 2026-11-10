Vắt vẻo 'sống ảo' trên lan can quán cà phê ở Tà Xùa

Du khách ngồi ở mép lan can để chụp ảnh. Ảnh: T.X.

Những ngày qua, nhiều đoạn video ghi lại cảnh du khách trẻ xếp hàng, chờ đến lượt trèo ra lan can cheo leo của quán K.C.H (làng Chếu, xã Tà Xùa, Sơn La) để chụp ảnh đã tạo ra luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Cụ thể, phần ban công của quán được thiết kế nhô ra phía trước, du khách ngồi ở mép lan can, thả 2 chân xuống. Do góc quay, tấm ảnh và video sẽ mang cảm giác "chênh vênh giữa không trung", núi rừng và "biển" mây bồng bềnh sau lưng, bên dưới là thung lũng.

Nhiều người cho rằng vị trí ngồi chụp ảnh mất an toàn, không có điểm bám chắc, không nên mạo hiểm hay đánh cược tính mạng chỉ để "sống ảo". Dù bên dưới là khu vực chỗ ngồi khác của quán, vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nếu mất thăng bằng hoặc trượt ngã khỏi vị trí này.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện quán cà phê nói rằng phần ban công là điểm chụp ảnh tại quán, phục vụ cho định hướng ngắm núi rừng và thác mây. Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, Tà Xùa vào mùa "săn" mây nên lượng khách đổ về đông đúc, quay nhiều video đăng tải trên mạng xã hội.

Quán đã treo biển nhắc nhở du khách chỉ đứng ở ban công, nhưng du khách ra vào liên tục. Đôi khi dồn khách nên nhân viên khó có thể kiểm soát sát sao.

Lan can gần như không có điểm bám chắc. Ảnh: T.

"Chất liệu gỗ không bền khi gặp thời tiết ẩm lâu dài. Vì vậy, quán làm ban công bằng khung sắt thép chắc chắn, chỉ ốp gỗ trang trí để phù hợp với hình ảnh nhận diện mà quán xây dựng. Điểm chụp ảnh này vẫn được gia cố định kỳ", người này nói. Quán sẽ tăng cường quan sát và nhắc nhở du khách, vừa để đảm bảo an toàn, vừa giữ độ bền cho điểm chụp ảnh.

Về phía địa phương, ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, cho biết vấn đề an toàn luôn được nhắc nhở thường xuyên đối với du khách tham quan và chụp ảnh tại Tà Xùa. Không ít trường hợp du khách đứng gần vách núi hoặc tại các khu vực cao để lấy góc chụp.

Trong mùa cao điểm du lịch, xã sẽ tích cực tuyên truyền và rà soát điểm check-in, cơ sở kinh doanh, mục tiêu giữ hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Tà Xùa nằm ở độ cao khoảng 2.865 m so với mực nước biển, thường được nhắc đến như một trong những điểm "săn" mây nổi tiếng bậc nhất miền Bắc, bên cạnh cảnh quan núi rừng, sống lưng khủng long và bản làng của đồng bào dân tộc Mông. Sức hút của địa phương tăng mạnh vào mỗi mùa mây.

Đồi hoa cánh bướm bung nở tại bản Chống Tra, xã Tà Xùa hồi tháng 9, thu hút du khách đến chụp ảnh. Ảnh: Nguyễn Tiến Tài.

Giai đoạn 2020-2025, Tà Xùa đón trên 167.500 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 115 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tà Xùa đón khoảng 56.000 lượt khách với tổng doanh thu du lịch 54 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 88 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng, đáp ứng lưu lượng 3.000 khách du lịch/ngày.

Hiện Tà Xùa đang tập trung quy hoạch hạ tầng, thu hút đầu tư, xây dựng sản phẩm đặc trưng để hướng đến mục tiêu trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.

Hồi tháng 7, điểm đến này lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á" của World Travel Awards (Giải thưởng Du lịch Thế giới).

Khi đến đây, du khách có thể trải nghiệm đi bộ trên sống lưng khủng long, trekking rừng nguyên sinh, ngắm cảnh từ Đỉnh Gió, khám phá những bản làng người Mông. Ngoài ra có thể thưởng thức chè shan tuyết cổ thụ và một số món ăn đặc trưng vùng cao như hịt lợn bản nướng, gà đồi nướng, cơm lam, cá suối...