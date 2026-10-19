Vật tư Bưu Điện (PMJ) chốt chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:7 ngay sau biến động ghế Chủ tịch

Phát hành cổ phiếu thưởng và thay đổi nhân sự chủ chốt

Ngày 30/10 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện (mã chứng khoán: PMJ) để nhận cổ phiếu thưởng. Công ty dự kiến phát hành hơn 1,2 triệu cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025. Tỷ lệ thực hiện quyền được quy định là 10:7, theo đó cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Tổng giá trị đợt phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 12 tỷ đồng.

Hiện tại, Vật tư Bưu Điện đang có 1,8 triệu cổ phiếu lưu hành trên thị trường. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, quy mô lưu hành của doanh nghiệp sẽ tăng lên mức hơn 3 triệu cổ phiếu. Xét về cơ cấu sở hữu, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang là công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ. Với tỷ lệ phân bổ trên, VNPT dự kiến sẽ nhận về thêm 642.600 cổ phiếu mới.

Về vấn đề nhân sự cấp cao, vào tháng 7/2026, bà Võ Thị Thanh Hương đã xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 đến 2030 kiêm Thành viên Hội đồng quản trị. Quyết định rút lui của bà Hương được đưa ra sau khi VNPT có quyết định kiện toàn người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp. Việc từ nhiệm này để công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến thay thế nhân sự theo đúng đề cử từ công ty mẹ.

Vật tư Bưu Điện tiền thân là Chi cục Vật tư, được thành lập từ năm 1976. Đến năm 2003, doanh nghiệp chính thức cổ phần hóa với vốn điều lệ ban đầu 18 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động cốt lõi của công ty tập trung vào sản xuất thiết bị truyền thông, phần mềm và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin.

Thanh khoản eo hẹp và biến động thị giá

Trên thị trường giao dịch tập trung, mã chứng khoán PMJ có thanh khoản rất thấp. Dữ liệu giao dịch cho thấy khối lượng khớp lệnh bình quân chỉ đạt khoảng 152 đơn vị mỗi phiên. Từ đầu năm đến giữa tháng 9/2026, giá cổ phiếu chủ yếu dao động trong vùng 15.000 đến 19.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Chu kỳ tăng giá của PMJ đạt đỉnh ở mức 19.900 đồng một cổ phiếu, duy trì trong khoảng thời gian từ ngày 12/8 đến ngày 15/9. Ngay sau giai đoạn neo ở vùng giá cao, cổ phiếu này bắt đầu lao dốc mạnh và chạm mức thấp nhất vào thời điểm giữa tháng 10.

Sự sụt giảm đột ngột kéo thị giá PMJ lùi sâu so với vùng đỉnh được thiết lập trước đó. Đến phiên giao dịch ngày 19/10, cổ phiếu này ghi nhận nhịp phục hồi nhẹ, đưa mức giá đóng cửa lên ngưỡng 13.000 đồng một cổ phiếu. Việc phát hành thêm lượng lớn cổ phiếu thưởng sắp tới sẽ làm tăng khối lượng lưu hành, từ đó có thể tác động trực tiếp đến diễn biến giao dịch của mã chứng khoán này trong thời gian tới.