Vật thể khổng lồ đen xì 'bí ẩn' trôi dạt vào bãi biển: Cơ quan chức năng nói 'đừng ai chạm vào'

Theo thông tin được tờ The Thaiger đăng tải, khối cầu bí ẩn được tìm thấy trên đảo Koh Mai Phai, thuộc tỉnh Krabi, Thái Lan. Vị trí phát hiện nằm gần một trạm kiểm lâm trong khu vực Vườn quốc gia Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi.

Vật thể bí ẩn này được phát hiện vào ngày 1/11. Dù đã xuất hiện một thời gian, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn gốc cũng như bản chất thực sự của nó.

Theo thông tin được tờ The Thaiger đăng tải, khối cầu bí ẩn được tìm thấy trên đảo Koh Mai Phai, thuộc tỉnh Krabi, Thái Lan. Ảnh: GISTDA.

Đến ngày 5/11, Cơ quan Phát triển Công nghệ Vũ trụ và Địa tin học Thái Lan (GISTDA), đơn vị phụ trách lĩnh vực vũ trụ của nước này, đã thành lập một nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Vũ trụ Thái Lan (S-TREC) để đến hiện trường kiểm tra và thu hồi vật thể bí ẩn.

Tại đây, nhóm chuyên gia phối hợp với chi nhánh Krabi của Trung tâm Chỉ huy Thực thi Pháp luật Hàng hải Thái Lan và các cán bộ quản lý vườn quốc gia. Các bên cùng rà soát những thông tin liên quan đến thời điểm phát hiện, quá trình tiếp nhận và lưu giữ vật thể.

Sau khi kiểm tra tại hiện trường, GISTDA vận chuyển vật thể đến Công viên Đổi mới Không gian (Space Krenovation Park) ở tỉnh Chonburi để tiến hành phân tích kỹ thuật chuyên sâu. Ảnh: Pattayamail.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tiến hành trao đổi dữ liệu giám sát trên biển và những thông tin kỹ thuật phục vụ công tác theo dõi, nhận diện các vật thể hoạt động trong không gian.

Sau khi kiểm tra tại hiện trường, GISTDA vận chuyển vật thể đến Công viên Đổi mới Không gian (Space Krenovation Park) ở tỉnh Chonburi để tiến hành phân tích kỹ thuật chuyên sâu.

Mục tiêu của đợt kiểm tra là làm rõ nguồn gốc và xác định bản chất thực sự của vật thể hình cầu. Đại diện GISTDA cho biết cơ quan này sẽ thông tin về kết quả điều tra sau khi hoàn tất các bước kiểm tra và phân tích cần thiết.

Trong thời gian chờ kết quả xác minh, GISTDA khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp xúc trực tiếp hoặc tự ý di dời những vật thể bị nghi là mảnh vỡ có nguồn gốc từ không gian. Theo cơ quan này, một số vật thể như vậy có thể chứa hóa chất độc hại hoặc thành phần nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của con người.

GISTDA cũng hướng dẫn người dân khi phát hiện những vật thể có dấu hiệu tương tự cần giữ khoảng cách an toàn, chụp ảnh, ghi nhận chính xác địa điểm xuất hiện và nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan này để được xử lý kịp thời.