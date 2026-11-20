Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 14/11, rapper nổi tiếng với ca khúc “Ms. Jackson”, tên thật là Antwan André Patton, khoe thành quả ấn tượng sau chuyến câu cá biển sâu.

“Chiến lợi phẩm trong ngày... cá cờ vây... dài 99 inch (khoảng 2,5 m), nặng 200 pound (khoảng 91 kg)! Tôi mất 50 phút mới đưa được nó lên thuyền! Chúc mừng sinh nhật trên thiên đường, chú ‘Tooney Fish’ Billy Ocean. Lại là một chiến thắng nữa!”, nghệ sĩ từng 6 lần giành giải Grammy viết trong bài đăng dạng album ảnh trên Instagram.

Hình ảnh đầu tiên trong bài đăng là đoạn video ghi lại cảnh con cá cờ vây được treo ngược tại một bến du thuyền để cân. Big Boi đứng bên cạnh trong khung cảnh trời nắng.

Video Big Boi đăng trên Instagram.

Trong video, thành viên nhóm nhạc Outkast hỏi một người đứng ngoài khung hình về trọng lượng con cá. Người này cho biết nó nặng khoảng 200 pound (91 kg). Tuy nhiên, họ không thể xác định chính xác cân nặng do chiếc cân gặp trục trặc.

Tiếng sư tử biển kêu vang vọng từ xa trong đoạn video.

Big Boi sau đó tiến lại gần quan sát chiến lợi phẩm và chỉ vào những đường sọc đặc trưng trên thân cá.

Cá cờ vây là loài cá biển di cư nhanh, thuộc nhóm những loài cá bơi nhanh nhất đại dương. Chúng sinh sống chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới và ôn đới thuộc Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), cá cờ vây có thể dài tới 14 feet (khoảng 4,3 m) và nặng khoảng 450 pound (204 kg). Đáng chú ý, vào tháng 1/2017, một con cá cờ vây nặng 494 pound (khoảng 224 kg) được cho là đã bị bắt ngoài khơi New Zealand.

NOAA cho biết cá cờ vây là mục tiêu yêu thích của những người câu cá thể thao và cũng là một trong những loài cá được săn tìm nhiều nhất tại khu vực. Nguyên nhân là chúng có khả năng nhào lộn trên mặt nước và chống trả quyết liệt khi mắc câu.

Trong video, khi tiếp tục khoe chiến lợi phẩm, rapper xoay con cá để mọi người quan sát. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lớp vảy trên thân cá, anh bất ngờ thốt lên đầy hài hước: “Eo ôi!”.

“Đưa nó đến chỗ làm tiêu bản, nó sẽ được chuyển về Atlanta”, nam rapper đến từ bang Georgia nói. Sau đó, anh nhắc đến một trong những album nổi tiếng của mình: “Tôi sẽ treo nó cạnh album Stankonia, các bạn hiểu ý tôi chứ?”.

Không chỉ khoe thành quả câu cá, Big Boi còn tiết lộ kế hoạch sử dụng số cá bắt được.

“Toàn bộ phần thịt cá phi lê, tôi sẽ quyên góp cho người anh em của mình”, anh chia sẻ, đồng thời cho biết số cá này sẽ được dùng để hỗ trợ thực phẩm cho một số gia đình trong vài tuần.

“Chúng ta sẽ có thể giúp một vài gia đình có thức ăn trong vài tuần. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Yêu thương những đứa trẻ!”, nam rapper nói.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Rohan Marley, doanh nhân người Jamaica và là con trai huyền thoại nhạc reggae Bob Marley, để lại bình luận khen ngợi: “Một người đa tài”.

Ở hình ảnh thứ hai trong bài đăng, Big Boi chia sẻ video ghi lại quá trình câu cá. Một phụ nữ đứng trên boong phía trên liên tục cổ vũ khi nam rapper vật lộn với con cá ở tầng dưới của con thuyền.

Tiếng reo hò ngày càng lớn khi con cá dần được kéo lên khỏi mặt nước giữa những con sóng.

“Ôi trời ơi!”, người phụ nữ phấn khích thốt lên.

Big Boi là rapper, nhạc sĩ người Mỹ, thành viên nhóm nhạc hip-hop Outkast cùng André 3000. Anh từng 6 lần giành giải Grammy và được biết đến qua nhiều ca khúc nổi tiếng, trong đó có “Ms. Jackson” và “So Fresh, So Clean”.