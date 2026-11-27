Nhu cầu thị trường từng bước gia tăng

Cùng với sự phát triển của hạ tầng, đô thị và xu hướng xây dựng công trình xanh, thị trường ngày càng quan tâm đến những loại vật liệu có khả năng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và giảm tác động đến môi trường.

Vật liệu xây không nung được ứng dụng trong các công trình, góp phần giảm sử dụng tài nguyên đất và tiết kiệm năng lượng.

Theo ThS Nguyễn Văn Dũng, Founder & CEO CICON, nhu cầu vật liệu xanh đang mở rộng, nhất là tại các dự án công nghiệp và bất động sản hướng đến chứng nhận công trình xanh. Đến cuối tháng 9/2026, TP.HCM có 370 tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh, tương đương gần 8 triệu m² sàn. Tây Ninh và Đồng Nai cũng nằm trong nhóm 10 địa phương có quy mô công trình xanh lớn nhất.

Dù vậy, mức độ tiếp nhận vật liệu xanh giữa các phân khúc chưa đồng đều. Tại TP.HCM, 30 cơ sở sản xuất vật liệu xây không nung mới huy động khoảng 45-60% công suất thiết kế. Sản phẩm đã được ứng dụng tại nhiều công trình công cộng, nhà cao tầng nhưng vẫn khó mở rộng ở phân khúc nhà ở riêng lẻ do thói quen thi công và lo ngại về chất lượng.

Ông Lê Thành Phiêu, Chủ tịch Hội Xây dựng TP Cần Thơ, nhận định vật liệu xây dựng xanh là xu hướng tất yếu, xuất phát từ yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam.

Đáng chú ý, Đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng phát triển vật liệu xanh từ nguồn phụ phẩm công nghiệp và nguyên liệu tái chế. Theo ông Phiêu, tro bay, xỉ đáy từ các nhà máy nhiệt điện có thể được nghiên cứu sử dụng thay thế một phần nguyên liệu truyền thống trong sản xuất bê tông, gạch và các sản phẩm khác, với điều kiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và môi trường.

Chuyển đổi xanh còn nhiều rào cản

Tiềm năng thị trường đã rõ, nhưng việc chuyển đổi sang sản xuất và sử dụng vật liệu xanh vẫn gặp khó khăn, nhất là về vốn đầu tư, công nghệ và khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Ông Lê Thành Phiêu cho biết, doanh nghiệp phải đầu tư dây chuyền, thiết bị xử lý nguyên liệu, hệ thống kiểm soát phát thải và kiểm định chất lượng. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế về năng lực tài chính, khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Thị trường tiêu thụ chưa ổn định, giá thành cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của chủ đầu tư và nhà thầu.

Theo ThS Nguyễn Văn Dũng, đầu ra chưa ổn định là rào cản khiến doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư. Nhà sản xuất phải bỏ vốn cho dây chuyền, kiểm soát nguyên liệu và thử nghiệm sản phẩm, trong khi chủ đầu tư thường ưu tiên chi phí xây dựng ban đầu.

Để đánh giá đúng hiệu quả kinh tế, ông Dũng cho rằng cần xem xét tổng chi phí trong quá trình sử dụng công trình thay vì chỉ so sánh giá mua vật liệu. Chẳng hạn, với gạch bê tông khí chưng áp, cần tính chi phí trên cùng 1 m² tường hoàn thiện có yêu cầu kỹ thuật tương đương, bao gồm vật liệu, vữa, nhân công, hao hụt và bảo trì.

Bên cạnh giá thành, chất lượng và khả năng kiểm chứng thông tin môi trường cũng quyết định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Doanh nghiệp cần bảo đảm chất lượng ổn định, truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu và có dữ liệu chứng minh các chỉ tiêu phát thải, hiệu năng. Đơn vị kinh doanh cũng cần bảo đảm nguồn cung, cung cấp hồ sơ thử nghiệm, hướng dẫn thi công và điều kiện bảo hành.

Vật liệu xanh đang phát triển trong ngành xây dựng, được kỳ vọng sẽ dần thay thế các nguyên liệu khác.

Hoàn thiện cơ chế, tạo động lực cho doanh nghiệp

Trước những rào cản trên, việc phát triển thị trường vật liệu xanh cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, nghề nghiệp.

Theo ông Lê Thành Phiêu, cần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế đánh giá, chứng nhận vật liệu xanh. Đồng thời, Nhà nước cần có chính sách tín dụng xanh, ưu đãi lãi suất, thuế và hỗ trợ đầu tư thiết bị để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, cần đẩy mạnh nghiên cứu, tận dụng phụ phẩm công nghiệp và phế thải xây dựng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu mới. Việc ứng dụng phải đi đôi với kiểm soát chất lượng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn môi trường.

Ở góc độ thị trường, ThS Nguyễn Văn Dũng đề xuất thí điểm sử dụng vật liệu xanh tại một số dự án đầu tư công, ưu tiên trường học và công trình công cộng có nguồn cung phù hợp. Các chỉ tiêu kỹ thuật, môi trường cần được xác định từ khâu thiết kế, đưa vào dự toán, hồ sơ mời thầu và kiểm chứng khi nghiệm thu.

Cùng với đó, cần chuẩn hóa dữ liệu phát thải đối với các nhóm vật liệu phổ biến như xi măng, bê tông và thép; thúc đẩy áp dụng bản công bố môi trường sản phẩm (EPD) được thẩm tra độc lập, giúp chủ đầu tư và nhà thầu có cơ sở đánh giá, lựa chọn.

Ông Dũng cũng đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp thử nghiệm, kiểm chứng sản phẩm và tiếp cận nguồn vốn; đồng thời kết nối công trình tháo dỡ với cơ sở phân loại, tái chế và các dự án có nhu cầu sử dụng cốt liệu tái chế.

Bên cạnh chính sách và nguồn lực đầu tư, vai trò kết nối của các tổ chức nghề nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu cũng cần được phát huy. Theo ông Lê Thành Phiêu, Hội Xây dựng TP Cần Thơ sẽ thúc đẩy hội thảo chuyên ngành, phổ biến tiêu chuẩn kỹ thuật, giới thiệu công nghệ mới và kết nối doanh nghiệp với nhà khoa học, chuyên gia.

Thị trường vật liệu xây dựng xanh phía Nam có nhiều cơ hội phát triển, nhưng để mở rộng ứng dụng cần giải quyết đồng bộ các vấn đề về công nghệ, chất lượng, giá thành và đầu ra. Đây là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy ngành Vật liệu xây dựng phát triển theo hướng bền vững.