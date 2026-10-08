Vật liệu xây dựng: Gỡ khó từ nguồn cung

Từng được xem là điểm nhấn của căn bếp hiện đại, đảo bếp có thể mang lại thêm không gian lưu trữ và thao tác. Tuy nhiên, sau vài năm sử dụng, nhiều gia đình nhận ra thiết kế này không phải lúc nào cũng phù hợp với diện tích nhà và thói quen sinh hoạt.