Vật liệu xây dựng: Gỡ khó từ nguồn cung
Giá vật liệu biến động, nguồn cung thiếu ổn định đang gây sức ép lên chi phí và tiến độ thi công nhiều công trình. Từ thực tế triển khai các dự án, trong đó có Vành đai 4–Vùng Thủ đô, doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ cả khó khăn về vật tư lẫn cơ chế xử lý chi phí phát sinh. Bảo đảm nguồn cung, cập nhật giá sát thị trường và chủ động phương án vật liệu đang là những yêu cầu cần giải quyết đồng bộ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vat-lieu-xay-dung-go-kho-tu-nguon-cung-421358.htm