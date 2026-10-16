Vastcom Againosteo bị đề nghị tạm dừng lưu thông

Ngày 14/10, Cục An toàn thực phẩm ban hành Thông báo số 26/TB-ATTP về việc đề nghị tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với sản phẩm Vastcom Againosteo.

Theo thông báo, sản phẩm bị đề nghị tạm dừng là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vastcom Againosteo, số lô 010124, ngày sản xuất 11/01/2024, hạn dùng 11/01/2027. Việc tạm dừng bán, lưu thông và sử dụng được áp dụng kể từ ngày 13/10/2026.

Cục An toàn thực phẩm cho biết tổ chức công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm là Công ty CP Khoa học Công nghệ Tảo VN, có địa chỉ tại thôn Bắc Hải, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.

Đơn vị sản xuất là Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm SYNTECH - Nhà máy Hải Dương, địa chỉ tại Lô CN3, Cụm Công nghiệp Ba Hàng, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương.

Theo Cục An toàn thực phẩm, lô sản phẩm nêu trên không đạt kết quả kiểm nghiệm về hàm lượng Vitamin K2 (Menaquinone-7).

Kết quả kiểm nghiệm xác định hàm lượng Vitamin K2 trong sản phẩm là 2,41 µg/viên.

Việc kiểm nghiệm được thực hiện trên cơ sở mẫu lấy ngày 12/8/2026 tại Công ty CP Khoa học Công nghệ Tảo VN. Kết quả được thể hiện tại Phiếu kiểm nghiệm số 88255/PKN-VKNQG ngày 9/10/2026 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty CP Khoa học Công nghệ Tảo VN liên hệ với Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm SYNTECH - Nhà máy Hải Dương để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 7 ngày.

Lô hàng chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện biện pháp khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ban hành thông báo cho phép hàng hóa tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm cũng gửi thông báo tới các Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố để phối hợp thực hiện.