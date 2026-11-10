VASEP kiến nghị thuế 0% không giới hạn cho tôm Việt tại Hàn Quốc

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), ngày 30/10, VASEP có Công văn số 222/CV-VASEP gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, báo cáo tình hình thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA), đồng thời đề xuất một số kiến nghị phục vụ việc xem xét nâng cấp Hiệp định.

VASEP cho biết, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường quan trọng của thủy sản Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Hàn Quốc đạt 864 triệu USD, tăng 7,2% so với năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 649,1 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tôm và nhuyễn thể chân đầu là hai nhóm sản phẩm chủ lực, lần lượt đạt 262,5 triệu USD và 234 triệu USD, tăng tương ứng 0,8% và 19,3%. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu thủy sản từ Hàn Quốc đạt 49,6 triệu USD trong 9 tháng, giảm 24,5%.

VASEP đánh giá VKFTA đã tạo khuôn khổ thuận lợi cho hợp tác thương mại thủy sản giữa hai nước, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường và tận dụng các cam kết ưu đãi thuế quan. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đối mặt với những khó khăn về tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), yêu cầu truy xuất nguồn gốc, áp lực cạnh tranh và cơ chế hạn ngạch thuế quan đối với một số mặt hàng.

Hiện hạn ngạch ưu đãi dành cho tôm Việt Nam là 15.000 tấn/năm với thuế suất 0%. Theo phản ánh của doanh nghiệp, cơ chế phân bổ hạn ngạch thông qua đấu thầu tại Hàn Quốc làm phát sinh chi phí tiếp cận hạn ngạch khoảng 14–16% giá trị nhập khẩu, trong khi mức thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch là 20%. Điều này làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của tôm Việt Nam và động lực tăng nhập khẩu của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo đó, VASEP kiến nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên đưa nội dung bãi bỏ hạn ngạch thuế quan đối với tôm Việt Nam vào chương trình tham vấn, đàm phán nâng cấp VKFTA với Hàn Quốc, hướng tới áp dụng thuế suất nhập khẩu 0% không giới hạn khối lượng đối với các dòng sản phẩm tôm thuộc phạm vi cam kết.

Ngoài ra, VASEP đề nghị các Bộ xem xét đánh giá tác động hai chiều của các phương án nâng cấp VKFTA đối với thương mại thủy sản Việt Nam – Hàn Quốc, bảo đảm hài hòa lợi ích và không làm phát sinh các nghĩa vụ tuân thủ thiếu cần thiết đối với doanh nghiệp.